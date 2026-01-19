Secretario del Tesoro de EEUU dice que Europa proyecta debilidad en defensa de Groenlandia

La posible “debilidad europea en caso Groenlandia” ha sido señalada por expertos internacionales como un foco de preocupación geopolítica.

A medida que el cambio climático altera el paisaje del Ártico, Groenlandia se convierte en territorio estratégico tanto para Europa como para potencias globales, generando tensiones por su soberanía.

El escenario actual muestra a Europa enfrentando nuevos desafíos en la defensa de sus intereses frente al avance de actores externos, especialmente en un contexto de deshielo acelerado y potenciales recursos naturales emergentes.

Analistas advierten que la falta de una postura firme podría dejar en evidencia la fragilidad de la política europea hacia Groenlandia.



Groenlandia y la reconfiguración del Ártico

Groenlandia, con su creciente autonomía respecto a Dinamarca, está en el centro de disputas geopolíticas debido a sus riquezas minerales y ubicación estratégica.

El cambio climático expone nuevas rutas marítimas y acceso a recursos, pero también incrementa el interés de países como Estados Unidos y China.

De acuerdo con expertos como Mark Bessent afirman que la Unión Europea podría estar proyectando debilidad, lo que facilita la influencia de potencias rivales en la isla.

Diversos análisis sostienen que Bruselas necesita coordinar su respuesta para no perder influencia ni comprometer la estabilidad política y económica del Ártico.