Second Front Systems lanzará la plataforma Game Warden® en la nube soberana europea de AWS

La disponibilidad de la plataforma en la nube soberana europea de AWS permitirá una mayor optimización en el cumplimiento normativo y la adopción de soluciones de proveedores de software independientes (ISV), al tiempo que permite cumplir con los estrictos requisitos relacionados a la soberanía digital.

WILMINGTON, Del.--(BUSINESS WIRE)--Second Front Systems (2F), socio tecnológico de la red de socios de Amazon Web Services (AWS Partner Network o APN), acaba de anunciar que su plataforma 2F Game Warden® estará disponible en la nube soberana europea de AWS. Este lanzamiento refuerza el amplio conocimiento técnico de Second Front y su sólida experiencia en el desarrollo de soluciones de seguridad en AWS.





Las organizaciones de toda Europa se enfrentan a requisitos normativos complejos, como el catálogo de criterios de cumplimiento para la computación en la nube (C5) de Alemania, el reglamento sobre la resiliencia operativa digital del sector financiero (DORA) de la UE y la Directiva NIS2. La disponibilidad de 2F Game Warden en la nube soberana europea de AWS permite que los clientes puedan adoptar una solución ya aprobada que los ayude a cumplir con estos exigentes requisitos normativos y mantener la residencia de los datos dentro de las fronteras de la UE.

"La soberanía digital no tiene que ver únicamente con el cumplimiento normativo, sino también con fortalecer la confianza y generar resiliencia", afirmó Tyler Sweatt, director ejecutivo de Second Front. "Llevar Game Warden a la nube soberana europea de AWS nos permite ayudar a los gobiernos y a los innovadores a avanzar con mayor rapidez y a implementar soluciones clave de manera eficaz. Así, los gobiernos europeos pueden aprovechar de forma segura todo el potencial de la nube sin comprometer sus requisitos exigentes de soberanía o seguridad”.

2F Game Warden proporciona a las organizaciones un entorno seguro y de conformidad con las diferentes normativas para alojar y ejecutar aplicaciones críticas. Gracias a las certificaciones obtenidas previamente, a la gestión automatizada de políticas y a una supervisión continua, la plataforma reduce en gran medida el tiempo y el coste habitualmente necesarios para obtener certificaciones europeas.

Este anuncio continúa poniendo de manifiesto la fuerte presencia de Second Front a nivel internacional tras su colaboración con la OTAN y el Ministerio de Defensa del Reino Unido para avanzar en la adopción segura de software en misiones aliadas. 2F Game Warden se lanzará junto con la nube soberana europea de AWS a finales de 2025 y estará disponible en múltiples regiones europeas.

Acerca de Second Front Systems



Second Front Systems (2F) es una empresa de software de beneficio público que desarrolla soluciones tecnológicas para el mundo libre. Nos deshacemos de las barreras que obstaculizan la innovación para optimizar el desarrollo y la implementación de software de manera segura en los entornos gubernamentales y regulados. Fundada por veteranos de la seguridad nacional y respaldada por capital de riesgo de primer nivel, nuestra plataforma cuenta con la confianza de las organizaciones líderes a nivel mundial, reduciendo los plazos de implementación de años a semanas. Actuamos con rapidez, resolvemos problemas complejos y brindamos confianza allí donde más se necesita. Nuestro trabajo refuerza la seguridad global y proporciona a Estados Unidos y sus aliados una ventaja competitiva a largo plazo. Obtén más información en secondfront.com.

