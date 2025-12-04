Second Front Systems anunció que ya hay diez clientes dispuestos a usar la nube soberana europea de AWS a través de la plataforma Game Warden®

Permite a los clientes de Second Front prestar apoyo a países europeos con estrictos requisitos en materia de soberanía de datos





WILMINGTON, Delaware--(BUSINESS WIRE)--Second Front Systems (2F), un socio tecnológico de la red APN de Amazon Web Services (AWS) y del programa para impulsar la seguridad y el cumplimiento normativo a nivel mundial, Global Security and Compliance Acceleration (GSCA), anunció hoy que diez de sus clientes actuales están dispuestos a usar la nube soberana europea (ESC) de AWS a través de la plataforma Game Warden® de 2F. Esto se suma al anuncio de septiembre de Second Front, en el que se comunicó que la plataforma Game Warden de 2F servirá como vía de acceso a la nube soberana europea.

Los vendedores independientes de equipos lógicos (ISV) que buscan apoyar a organizaciones europeas se enfrentan a complejos requisitos normativos, como el C5 de Alemania, el Reglamento sobre Resiliencia Operativa Digital (DORA) de la Unión Europea y la Directiva relativa a las medidas destinadas a garantizar un elevado nivel común de ciberseguridad en toda la Unión (NIS 2). Mediante la plataforma Game Warden de 2F, los vendedores independientes de equipos lógicos pueden obtener una serie de controles y acelerar el cumplimiento normativo dentro de los marcos de seguridad. La alianza ofrece a estos vendedores independientes una solución prevalidada para que puedan cumplir los estrictos requisitos normativos y, a su vez, mantener la residencia de los datos dentro de las fronteras de la UE.

“Todo lo que hacemos en Second Front tiene como objetivo ayudar a nuestros clientes a satisfacer las necesidades de sus usuarios finales donde sea que estén y de la forma más eficiente y segura posible”, señaló Mamie Cruse, responsable de Misión Corporativa de Second Front. “Nos entusiasma ver cómo nuestros clientes se inclinan por la nube soberana europea y preparan el terreno para cosechar las ventajas de expandirse al mercado europeo”.

Para acelerar el cumplimiento de los estrictos requisitos de la nube soberana europea, Second Front se ha asociado con SecureIT como asesor permanente en materia de cumplimiento normativo para nuestros clientes vendedores independientes de equipos lógicos. SecureIT es un proveedor líder de servicios y asesorías en materia de ciberseguridad y cumplimiento normativo para proveedores de servicios en la nube, grandes empresas y organizaciones que trabajan para el sector público a nivel mundial.

“La base de clientes de Second Front contiene exactamente el tipo de soluciones que los compradores europeos desean adoptar”, señaló David Trout, presidente y director ejecutivo de SecureIT. “Nos entusiasma habernos asociado con Second Front y sus clientes para ayudarles a optimizar su disponibilidad en el mercado europeo”.

Los siguientes clientes de Second Front son los primeros en estar listos para usar la nube soberana europea, una vez que esté disponible en 2026:

Accrete, Inc. es una empresa de IA de doble uso que proporciona agentes expertos de IA especializados y de alto rendimiento a clientes gubernamentales y comerciales. Basados en la plataforma Knowledge Engine de Accrete, estos agentes expertos de IA en análisis codifican conocimientos, criterios y experiencias institucionales para realizar trabajos analíticos complejos y ofrecer mejores escenarios para la toma de decisiones.

Avathon ofrece autonomía industrial impulsada por IA y grafos de conocimiento, lo que permite a las organizaciones conectar datos, decisiones y ejecuciones en todas sus operaciones. La plataforma Autonomy apoya a los sectores más críticos del mundo con inteligencia a la hora de tomar decisiones y capacidad para la puesta en marcha, lo que ayuda a que las operaciones sean más seguras, resilientes y eficientes.

Blank Slate desarrolla la instancia cognitiva para aquellas organizaciones donde los errores son inaceptables. Aplica la neurociencia moderna y la inteligencia artificial adaptativa para potenciar el desempeño humano a gran escala, reduciendo el riesgo operativo en los entornos más exigentes. Su plataforma es utilizada por el Comando de Operaciones Especiales de EE. UU. y por pilotos de F-16 y C-17 de la Fuerza Aérea, porque ofrece mejoras medibles en precisión, preparación cognitiva y calidad de la toma de decisiones en situaciones reales.

Cohere es la empresa líder en inteligencia artificial empresarial centrada en la seguridad. Creamos modelos fundacionales de vanguardia y productos totalmente basados en IA que están pensados para resolver problemas empresariales del mundo real. Colaboramos estrechamente con las empresas para que logren una integración perfecta, una personalización completa y soluciones fáciles de usar para sus empleados y clientes. Nuestra plataforma "todo en uno" ofrece a las empresas los más altos niveles de seguridad, privacidad de los datos y opciones para la implementación en todos los principales proveedores de nube, entornos privados de nube o instalaciones locales.

DEFCON AI es una empresa de análisis que ofrece conjuntos de herramientas de modelado, simulación y análisis de última generación diseñados para optimizar la resiliencia de sistemas complejos. Aprovechando su amplia experiencia en inteligencia artificial, optimización matemática, análisis de datos e ingeniería de software de primer nivel, su tecnología proporciona información valiosa para tomar mejores decisiones en un mundo complejo y en constante evolución. Sus soluciones ayudan a los clientes a anticipar y mitigar posibles impactos por interrupciones en las redes, al tiempo que alinean los resultados con los objetivos operativos.

Ethos Systems es la primera plataforma de preparación humana que combina aprendizaje, desempeño y resultados en una plataforma única. Ofrece formación modernizada, paneles de control de preparación en tiempo real y personalización impulsada por IA, todo ello diseñado para su implementación a escala empresarial en redes comerciales y clasificadas. Ethos presta servicio a más de 150 clientes empresariales en el sector militar, de las ciencias de la vida, manufacturero, de cadenas de suministro y de deportes profesionales en Estados Unidos.

Jericho Security es un proveedor líder en soluciones de ciberseguridad defensiva impulsadas por inteligencia artificial que se especializa en simulaciones de suplantación de identidad dirigida (spearphishing) y capacitación contra amenazas avanzadas de ingeniería social, como la suplantación de identidad (phishing) en conversaciones y los ataques deepfake. Mediante el uso de inteligencia artificial agéntica, Jericho ofrece simulaciones realistas a través de mensajería por correo electrónico, de voz y por SMS que se adaptan a las amenazas del mundo real para que los equipos puedan protegerse.

Pryzm es el sistema operativo de inteligencia artificial para identificaciones y adquisiciones a nivel federal. Creado por antiguos alumnos de Palantir y Lockheed Martin, y diseñado para usuarios comerciales y federales, Pryzm cuenta con la confianza de todo el ecosistema de seguridad nacional para unificar inteligencia de mercado, información relativa a relaciones y conocimientos de los programas en tiempo real en una vista única accionable. La empresa tiene el compromiso de garantizar que Estados Unidos y sus aliados puedan desplegar rápidamente la tecnología necesaria para las misiones más importantes.

Research Innovations Inc. (RII) brinda apoyo a misiones críticas de defensa, inteligencia y ciberseguridad. La plataforma PRIISM Decision Advantage de RII es un producto de software de comando y control conjunto en todos los dominios (CJADC2) que proporciona capacidades de mando, control y apoyo a la toma de decisiones críticas para la misión. La plataforma de objetivos conjuntos de PRIISM, Joint Targeting Platform (JTP), acelera rápidamente la planificación y la ejecución dinámica de fuego tanto para casos de uso soberanos como de coalición. RII potencia las soluciones de guerras electrónicas e inteligencia de señales (EW/SIGINT) con su plataforma Dragonfly, el primer sistema sólido de búsqueda y análisis de radiofrecuencia, con una métrica de eficiencia física y energética de los sistemas (SWaP) ultrabaja y acelerada por una unidad de procesamiento gráfico (GPU) para el análisis y el procesamiento de señales.

TrackVia es una plataforma líder de flujo de trabajo de bajo código que permite a las organizaciones configurar, personalizar e implementar rápidamente soluciones de operaciones y servicios de campo altamente configurables y personalizables sin necesidad de programaciones complejas ni de gran soporte informático. TrackVia ayuda a las organizaciones a optimizar los procesos, obtener visibilidad de los informes en tiempo real y mejorar la eficiencia operativa.

Acerca de Second Front Systems

Second Front Systems (2F) es una empresa de software con fines públicos que impulsa el software para el mundo libre. Eliminamos las fricciones que retrasan la innovación, lo que permite desarrollos e implementaciones de software más rápidos y seguros en redes gubernamentales y reguladas. Creada por veteranos de la seguridad nacional y respaldada por capital riesgo de primer nivel, nuestra plataforma cuenta con la confianza de organizaciones líderes mundiales para reducir los plazos de implementación de años a semanas. Nos movemos rápido, resolvemos problemas difíciles y ofrecemos capacidades fiables donde más se necesitan. Nuestro trabajo refuerza la seguridad mundial y otorga a Estados Unidos y a sus aliados una ventaja competitiva duradera. Para obtener más información, visite secondfront.com.

