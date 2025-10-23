Sean “Diddy” Combs sobrevive a un intento de ataque en prisión

El rapero y empresario Sean “Diddy” Combs sobrevivió a un intento de ataque en su celda del Metropolitan Detention Center, según informó su amigo de toda la vida, Charlucci Finney, al Daily Mail.

Finney relató que Combs “se despertó con un cuchillo en la garganta”, aunque no especificó cuándo ocurrió el incidente ni si el artista logró defenderse o si intervinieron los guardias. El amigo de Combs señaló que el ataque probablemente fue más una amenaza que un intento real de causarle daño. “Si esta persona hubiera querido lastimarlo, Sean habría resultado herido. Solo se necesitaría un segundo para cortar su garganta con un arma y matarlo”, aseguró Finney.

El creador de Bad Boy Records, de 55 años, ha estado en la prisión de Brooklyn desde su arresto en septiembre de 2024 por cargos de trata sexual, conspiración y prostitución. En julio del año siguiente, Combs fue condenado por dos cargos de transporte para involucrarse en la prostitución.

Finney destacó la fortaleza del rapero y lo describió como “inquebrantable”, además de ser un “cariñoso cuidador, padre, hermano y mejor amigo”. Según él, el intento de ataque habría sido una forma de intimidación: “Probablemente fue una manera de decir: ‘La próxima vez no tendrás tanta suerte’… Pero con Sean no funciona. Sean es de Harlem”.

Hasta el momento, el equipo legal de Combs no ha emitido comentarios sobre el incidente.