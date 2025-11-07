Sean “Diddy” Combs enfrenta problemas en prisión por consumir alcohol casero

El rapero y empresario Sean “Diddy” Combs, de 56 años, habría tenido problemas con las autoridades del penal Fort Dix tras consumir una bebida alcohólica casera, según informaron fuentes a TMZ. La mezcla supuestamente incluía azúcar, refresco Fanta y manzanas, fermentadas durante dos semanas para crear alcohol.

Inicialmente, las autoridades planeaban trasladarlo a otra unidad, pero la decisión fue revertida y Combs permanecerá en su celda actual, según reportes. Un funcionario de la prisión declaró a TMZ no tener información sobre el incidente.

Antes de su sentencia el mes pasado, Combs había asegurado en una carta al juez Arun Subramanian que estaba “sobrio por primera vez en 25 años” y que estaba en un proceso de reinicio espiritual, comprometido con una vida libre de drogas y violencia.

El 3 de octubre, el tribunal federal de Manhattan lo sentenció a cuatro años y dos meses de prisión, además de su participación obligatoria en programas de abuso de sustancias y salud mental, y una multa de 500,000 dólares. Se espera su liberación el 8 de mayo de 2028.

Combs, quien fue trasladado recientemente desde el Metropolitan Detention Center en Brooklyn, ha sido visto interactuando con otros internos y celebró su cumpleaños número 56 en la prisión con un modesto menú de frijoles y pizza con queso. En su carta, escribió: “No puedo cambiar el pasado, pero sí puedo cambiar el futuro”, pidiendo clemencia.