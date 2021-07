Se Seleccionó la Solución LiDAR 3D de Quanergy para la Implementación del Primer Sistema V2X del Proyecto Smart City en Corea

La solución de IoT basada en LiDAR se implementó en Busan, una de varias ciudades inteligentes piloto en Corea del Sur.

La solución LiDAR 3D de Quanergy ofrece una precisión superior al 95 % para ayudar a mejorar las políticas de transporte.

Un bajo costo total de propiedad (TCO) implica un ahorro en costos de más del 30 %.

SUNNYVALE, California–(BUSINESS WIRE)–Quanergy Systems, Inc., proveedor líder de sensores LiDAR en estado sólido basados en arreglos en fase ópticos (Optical Phased Arrays, OPA) y soluciones 3D inteligentes la industria automotriz e internet de las cosas (Internet of Things, IoT), anunció hoy que su solución LiDAR 3D fue seleccionada para respaldar el desarrollo de un sistema de información, comunicación y tecnología (Information, Communication and Technology, TIC) en Busan, Corea del Sur. El sistema de TIC es un componente clave de la estrategia del gobierno de Corea del Sur para construir ciudades inteligentes de IoT basadas en datos. Busan es una de las ciudades piloto de la iniciativa.





Implementada en colaboración con iCent, socio integrador de sistemas desde hace mucho tiempo, la solución 3D de Quanergy, que consta de su sensor LiDAR MQ-8, vinculado con su software de percepción patentado QORTEX DTC™, recopila y analiza datos de tráfico; esto incluye la dirección en la que caminan los peatones, el volumen del tráfico y el número de vehículos con exceso de velocidad, lo que permite que la plataforma de análisis de datos iSaver de iCent determine patrones según la hora del día, el día de la semana, etc.

Los datos recopilados permiten al centro de tráfico de la ciudad inteligente de Busan comprender mejor los patrones de tráfico, predecir los peligros de seguridad y, en última instancia, desarrollar políticas de transporte para mejorar la seguridad de los peatones. Esta información es crucial para que la infraestructura de las TIC pueda informar decisiones más inteligentes basadas en datos. Además, la solución se integra con los semáforos para responder dinámicamente al tráfico y brinda a los conductores y peatones visibilidad de la información del tráfico en tiempo real a través de una aplicación en sus teléfonos inteligentes. Este sistema, que proporciona datos sobre el tráfico para equipos de vehículo a todo (Vehicle to Everything, V2X) y equipos de balizas, es el primero de su tipo en Corea.

“La solución LiDAR de Quanergy proporcionó una precisión superior al 95 % y un rendimiento confiable en todas las condiciones ambientales, de día o de noche” —afirmó Moon WonSang, director ejecutivo de iCENT—. “Con datos más precisos, Busan pudo mejorar la efectividad de sus políticas de transporte. Además, la solución LiDAR proporcionó un costo total de propiedad (total cost of ownership, TCO) bajo, y logró un ahorro en los costos de más del 30 %. El uso de LiDAR también automatizó la recopilación de datos, lo que eliminó la necesidad de utilizar métodos manuales de recopilación de datos propensos a errores”.

En 2020, Quanergy instaló su solución Smart LiDAR en Seúl, Corea del Sur, para mejorar la seguridad del paso de peatones en zonas escolares.

Para obtener más información sobre el proyecto Smart City Project de Busan, consulte nuestro estudio de caso.

Acerca de Quanergy Systems, Inc.

La misión de Quanergy Systems es crear soluciones inteligentes, poderosas y accesibles de LiDAR para la industria automotriz e internet de las cosas (Internet of Things, IoT), con el fin de mejorar las experiencias y la seguridad de las personas. Quanergy ha desarrollado el único sensor LiDAR CMOS verdaderamente 100 % en estado sólido basado en tecnología de arreglos en fase ópticos (Optical Phased Array, OPA) para permitir la fabricación en serie de soluciones LiDAR 3D de bajo costo y sumamente confiables. Con las soluciones inteligentes de LiDAR de Quanergy, las empresas ahora pueden utilizar revelaciones de avanzada en 3D para transformar sus operaciones en una diversidad de industrias, como automatización industrial, seguridad física, ciudades inteligentes, espacios inteligentes y mucho más. Más de 350 clientes implementan las soluciones de Quanergy en todo el mundo. Para obtener más información, visítenos en www.quanergy.com.

Acerca de iCent

Fundada en febrero de 2000, iCent Co., Ltd. ofrece soluciones de comunicación e información de tecnología, principalmente para las soluciones de plataforma de seguridad, protección y redes integrales (i-Saver). iCent es una empresa de servicios integrada que ha desarrollado productos de gestión y análisis de redes, y ahora presta servicios de consultoría, diseño, construcción y soporte de redes. A través de soluciones especializadas para dispositivos móviles y de video, la empresa ofrece tecnología profesional centrada en proveedores de servicios, operadores de sistemas (System Operator, SO) y operadores de sistemas múltiples (Multiple System Operator, MSO) líderes en Corea. Además, iCent ha diversificado su cartera comercial gracias a diversos negocios nuevos relacionados con las redes y con la informática, y ha ampliado sus oportunidades comerciales con la integración de sistemas basados en la red para aumentar el valor del cliente. Para obtener más información, ingrese a www.icent.co.kr

