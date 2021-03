Se Seleccionaron los Ganadores del Gran Premio XPRIZE Rapid Covid Testing de 6 Millones de USD para Crear Soluciones Rápidas, Frecuentes, Económicas y Fáciles de Usar

El concurso instó a los innovadores mundiales a desarrollar pruebas de detección de la COVID-19 eficaces y drásticamente económicas en medio de la pandemia

LOS ÁNGELES–(BUSINESS WIRE)–XPRIZE, empresa líder en el diseño y en la ejecución de competencias de incentivos cuyo objetivo es resolver los grandes desafíos de la humanidad, se complace en anunciar hoy a los cinco equipos ganadores de la competencia XPRIZE Rapid Covid Testing de 6 millones de USD, en la que cada uno de los ganadores creó pruebas de detección económicas y de alta calidad para la COVID-19 que ayudan a que la sociedad pueda reabrir sus negocios y volver a las actividades cotidianas.

Las soluciones ganadoras del gran premio, elegidas por un panel de jueces independientes, son drásticamente más económicas que las que están disponibles hoy en el mercado y equivalen a la oferta comercial en términos de sensibilidad, especificidad y límite de detección; el plazo desde la toma de muestras hasta la obtención del resultado es de 12 horas.

Estos son los equipos ganadores:

“Nos complace anunciar a los ganadores de XPRIZE Rapid Covid Testing”, competencia que premió a varios ganadores por sus soluciones únicas que ayudarán a que las pruebas sean accesibles para todas las personas e instituciones”, comentó Anousheh Ansari, director ejecutivo de XPRIZE. “Nos embarcamos en esta aventura para ayudar a las comunidades de todo el mundo a encontrar un camino para que puedan reanudar las operaciones mediante la creación de pruebas de detección de la COVID-19 rápidas, accesibles y fáciles de usar. Agradecemos contar con los mejores equipos empresariales y científicos a bordo que ayudan a adaptar estas soluciones de modo que podamos reabrir de forma segura las escuelas, los negocios y otras instituciones fundamentales en todo el mundo”.

Luego de anunciar los finalistas en diciembre, los 20 equipos enviaron sus kits de prueba y protocolos a dos laboratorios distintos para su validación clínica. Los jueces independientes, un grupo diverso de expertos en atención médica y en COVID-19, analizaron los resultados de laboratorio, los conceptos de las pruebas y las propuestas de cada equipo antes de decidir quiénes serían los ganadores.

“Aunque las vacunas son importantes, no podemos depender únicamente de este recurso para evitar el contagio del coronavirus y los brotes futuros, en especial no hasta que se hayan administrado en todo el mundo, en masa y a gran escala”, afirmó Jeff Huber, presidente y cofundador de OpenCovidScreen. “Estos avances tecnológicos que vimos gracias a XPRIZE Rapid Covid Testing ofrecen una red de seguridad que garantiza la contención del contagio de la enfermedad, permite un regreso seguro al trabajo y a la escuela, y protege los puntos de gran cantidad de contagios, como los hogares de ancianos. Estos avances son clave para ayudar a las comunidades desprotegidas y con bajos recursos a acceder a pruebas económicas y precisas, y, en última instancia, a salvar más vidas ahora y en el futuro”.

Además, se seleccionaron otros cuatro equipos ganadores en el concurso Open Innovation Track, cuyos enfoques demostraron sólidas posibilidades como soluciones de pruebas de detección con impacto, pero no pudieron categorizarse como soluciones de reacción en cadena de la polimerasa (Polymerase Chain Reaction, PCR), amplificación isotérmica, secuenciación de próxima generación o detección de antígenos, y no pudieron comprobarse durante las rondas de la competencia.

Los cuatro equipos ganadores de Open Innovation Track son los siguientes:

El panel de jueces de la competencia XPRIZE Rapid Covid Testing incluyó a los siguientes integrantes:

Dr. Rick Bright, Ph.D., Inmunología y Patogénesis Molecular

Shawna Butler, R.N. M.D.A., economista enfermera

Dr. Charity Dean, directora ejecutiva y cofundadora de The Public Health Company

Dr. Paul Drain, profesor adjunto, departamentos de Salud Mundial, Medicina y Epidemiología, Universidad de Washington

Dr. Anita Goel, física y médica, presidenta y directora ejecutiva de Nanobiosym

Dr. Michael Mina, físico-científico y profesor adjunto, Epidemiología e Inmunología y Enfermedades Infecciosas, Facultad de Salud Pública de Harvard

Dr. Anne Wyllie, científica investigadora adjunta, Facultad de Salud Pública de Yale

“La competencia estuvo abierta a todas las modalidades de pruebas moleculares, y los equipos presentaron una impresionante variedad de ideas. Los ganadores desarrollaron tecnologías innovadoras en PCR rápido, nuevos antígenos y amplificación isotérmica mediada por bucle (Loop-Mediated Isothermal Amplification, LAMP) en el punto de atención; además, fueron pioneros de algunas de las primeras pruebas de detección mediante olfato y aliento”, explicó Chris Mason, líder del Equipo de Ciencia y profesor en Weill Cornell Medicine.

El premio, que se lanzó en julio del año pasado —en medio de la pandemia de la COVID-19— surge de XPRIZE Pandemic Alliance, con el objetivo de reunir a investigadores, innovadores, instituciones, corporaciones y gobiernos, a fin de compartir ideas y recursos para la lucha contra la epidemia que estamos atravesando en la actualidad y las futuras. Desde su lanzamiento, 85 organizaciones se han unido a esta alianza y han podido compartir ideas e investigaciones a través de la plataforma de colaboración digital Exchange, así como a través de XPRIZE Data Collaborative, plataforma única para que los innovadores colaboren, compartan y aprendan a partir de los datos en una amplia gama de campos en búsqueda de soluciones.

A fin de maximizar el impacto, se sumó un COVID Apollo Project de 50 millones de USD, dirigido por experimentados inversores en las ciencias de la vida y desarrolladores de empresas —incluidas RA Capital, Bain Capital, Perceptive Advisors, Redmile Group y Samsara Biocapital— para trabajar junto con OpenCovidScreen —la comunidad de XPRIZE—, a fin de impulsar las mejores ideas, tecnologías e innovaciones para comercializarlas y adaptarlas.

The Anthem Foundation y Anthem, Inc. son los socios fundadores de respaldo de XPRIZE Rapid Covid Testing. Siete importantes planes de salud nacionales y regionales están colaborando como socios fundadores: Blue Shield of California, Cambia Health Solutions, Inc, Health Care Service Corporation, GuideWell Mutual Holding Corporation, Horizon Healthcare Services, Inc. (NJ), BlueCross BlueShield of South Carolina. Los socios de respaldo incluyen empresas líderes en el área de atención médica, laboratorio y tecnología: Google, Amazon, Ilumina, Ancestry, Testing for America, Thermo Fisher Scientific, Exact Sciences, Centerview Partners, Twist Bioscience, Opentrons, HudsonAlpha Institute for Biotechnology, Weill Cornell Medicine, Biotia, Inc y Medical College of Wisconsin.

Los equipos trabajarán el resto del año para acelerar la adopción de sus soluciones a gran escala. XPRIZE supervisará el desarrollo de un manual de estrategias multimedia que documente los protocolos de prueba, los planes instrumentados y lo aprendido en los centros de implementación donde se lanzará esta increíble tecnología de prueba. Actualmente, XPRIZE está invitando a escuelas, oficinas, fábricas, hogares de ancianos, refugios para personas sin hogar y otras comunidades a que formen parte de este innovador lanzamiento. Para obtener más información y solicitar ser un centro de implementación, visite https://www.xprize.org/prizes/covidtesting/community-deployment.

