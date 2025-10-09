Se mantiene el legado de Bacardi como excelente lugar para trabajar con el reconocimiento de Forbes entre los "Mejores empleadores del mundo" de 2025

La empresa familiar logra la máxima calificación dentro del sector de las bebidas alcohólicas

HAMILTON, Bermuda--(BUSINESS WIRE)--Bacardi Limited anuncia con orgullo que ha vuelto a aparecer en la lista de Forbes de los "Mejores empleadores del mundo de 2025", lo cual demuestra que un personal excelente y una cultura empresarial de excelencia nunca pasan de moda. La empresa familiar vuelve a figurar en la lista mundial, compilada a partir de más de 300.000 encuestas independientes realizadas en más de 50 países. A los participantes se les preguntó si recomendarían una empresa a sus familiares o amigos y se les pidió que la calificaran en función de diversos criterios como el entorno laboral, el salario y demás consideraciones clave. Bacardi, la principal empresa privada internacional de bebidas espirituosas del mundo, logró la máxima puntuación entre las empresas de bebidas espirituosas puras, situándose en el puesto 86.









"Haber sido reconocidos otra vez por Forbes entre los mejores empleadores del mundo es un testimonio contundente que demuestra el valor de nuestra cultura y la dedicación de nuestros equipos en todo el mundo. La clave de nuestro éxito es tener un profundo compromiso con nuestra gente, fomentando un lugar de trabajo en el que todos se sientan valorados, apoyados y con lugar para crecer", aseguró Dave Ingram, director de Recursos Humanos de Bacardi Limited. "Este logro nos llena de orgullo y sobre todo, nos enorgullecen las personas que lo han hecho una realidad".

Como empresa familiar de séptima generación, Bacardi ha asumido un compromiso profundo con la capacitación de la próxima generación de líderes, algo fundamental para mantener su legado en el porvenir. Con programas de desarrollo del talento pensados para cada etapa de la carrera profesional, Bacardi le da a su personal las herramientas necesarias para desarrollarse, liderar y ayudar a lograr todo su potencial, acompañado del rendimiento empresarial. La empresa también fomenta la conexión y la pasión por la marca, con sesiones prácticas de coctelería, estipendios para productos y capacitación inmersiva que le da vida al legado, la artesanía y la sostenibilidad de sus marcas icónicas.

En Bacardi, los empleados se empoderan con una amplia gama de programas que promueven el sentido de pertenencia, el bienestar y alimentan el crecimiento personal y profesional. Desde sesiones de mindfulness e iniciativas de fitness hasta conversaciones abiertas sobre salud mental y acceso gratuito a diversos recursos de bienestar y aplicaciones de apoyo, Bacardi se compromete a ayudar a su personal a prosperar, tanto dentro como fuera del trabajo. Ese compromiso se refleja en las cifras, con una destacada tasa de participación del 91 % en la última encuesta de compromiso de los empleados de la empresa, una señal clara de la conexión sólida y el compromiso inquebrantable en toda la empresa.

Bacardi ha sido reconocida en numerosas ocasiones por ser un excelente lugar de trabajo y por su cultura, en particular, con el puesto número 18 en la lista World's Best Workplaces™ de 2024, presentada por Great Place To Work®, además de aparecer regularmente en la lista World's Top Companies for Women de Forbes.

La clasificación anual de Forbes World's Best Employers de este año abarca 900 empresas, convirtiéndose así en la lista más amplia que Forbes haya publicado en este programa de premios. Más información en Forbes.

Acerca de Bacardi Limited

Bacardi Limited, la principal empresa privada internacional de bebidas espirituosas del mundo, produce, comercializa y distribuye bebidas espirituosas y vinos. La cartera de Bacardi Limited abarca más de 200 marcas y etiquetas, entre las que se desetacan el ron BACARDÍ®, el tequila PATRÓN®, el vodka GREY GOOSE®, el whisky escocés mezclado DEWAR'S®, la ginebra BOMBAY SAPPHIRE®, el vermú y los vinos espumosos MARTINI®, el tequila 100 % de agave azul CAZADORES® y demás marcas líderes y emergentes, como el coñac D'USSÉ®, el whisky americano ANGEL'S ENVY® y el licor de flor de saúco ST-GERMAIN®. Fundada hace más de 162 años en Santiago de Cuba, la empresa familiar Bacardi Limited cuenta actualmente con unos 8000 empleados, con instalaciones de producción en 10 países y territorios, además de comercializar sus marcas en más de 160 mercados. Bacardi Limited se refiere al grupo de empresas Bacardi, en particular, Bacardi International Limited. Visite http://www.bacardilimited.com o síganos en LinkedIn o Instagram.

