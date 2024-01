Se lanzan los primeros satélites de SpaceX para un revolucionario servicio directo a celular con T-Mobile

Un gran avance en la visión que comparten las dos empresas: crear una cobertura verdaderamente universal uniendo la tecnología satelital Starlink de SpaceX con la red de T-Mobile líder en la industria

Cinco socios internacionales se han unido a T-Mobile y SpaceX en su misión de lograr una conectividad global

HAWTHORNE, California–(BUSINESS WIRE)–3… 2…1… ¡Despegue! Luego de la transmisión web emitida vía streaming en vivo anoche T-Mobile anunció hoy que el cohete Falcon 9 de SpaceX lanzó el primer conjunto de satélites Starlink con capacidades de servicio directo a celular. Esto representa un hito significativo luego de que el año pasado se anunciara conjuntamente la iniciativa Cobertura más allá de lo esperado, cuyo objetivo es llevar conectividad prácticamente a todo el país para los clientes de El Un-carrier, incluso a muchos de los lugares más remotos a los que anteriormente no llegaba la señal celular tradicional de ningún proveedor, también conocidos como zonas muertas. Ahora que los satélites se encuentran en una órbita terrestre baja, pronto podrán comenzar a realizarse pruebas de campo sobre el nuevo servicio que aprovechará la constelación de satélites de SpaceX con tecnología de servicio directo a celular y la red de servicio móvil líder en la industria de T-Mobile.

“Nuestra misión es ser los mejores del mundo en conectar a los clientes con su mundo, y hoy hemos dado un nuevo paso hacia adelante para mantener conectados a nuestros clientes, incluso en los lugares más remotos, para darles mayor tranquilidad cuando más la necesitan”, señala Mike Katz, presidente de Mercadeo, Estrategia y Productos de T-Mobile. “El lanzamiento de hoy es fundamental para esta revolucionaria alianza con SpaceX y nuestros socios internacionales de distintas partes del mundo, mientras trabajamos para lograr que las zonas muertas sean cosa del pasado”.









Con mucho más de medio millón de millas cuadradas del territorio de EE. UU. y enormes extensiones de océano a las que no llega la cobertura de redes terrestres, debido a limitaciones del terreno, restricciones de utilización del suelo y más, este nuevo servicio apunta a ofrecer a los clientes una fundamental capa adicional de conectividad en los momentos y lugares en que más la necesitan. Con el nuevo servicio, el objetivo es eliminar las preocupaciones con respecto a las zonas muertas de servicio móvil y el molesto traslado de costosos teléfonos satelitales; los clientes de El Un-carrier estarían conectados prácticamente en cualquier lugar en que puedan ver el cielo y, en la mayoría de los casos, con el teléfono que ya tienen.

Hoy se realiza el primero de muchos lanzamientos de satélites de Starlink que incluirán capacidades de servicio directo a celular. Inicialmente, el servicio comenzará con mensajes de texto y, en los próximos años, se incorporará cobertura de voz y de datos.

“El lanzamiento de estos satélites de servicio directo a celular es un hito increíble para que SpaceX muestre nuestra tecnología”, explica la Dra. Sara Spangelo, directora sénior de ingeniería satelital. “Nuestra meta es ampliar rápidamente la escala del servicio directo a celular con nuestros operadores asociados de distintas partes del mundo e implementar el servicio de mensajería para clientes de T-Mobile”.

La visión compartida de T-Mobile y SpaceX es proporcionar una cobertura verdaderamente universal; y por eso, el año pasado, abrieron una convocatoria a proveedores de servicio móvil de todo el mundo para expandirse a nivel global con roaming recíproco. Hoy ya se han sumado cinco proveedores de servicio móvil para lanzar tecnología de servicio directo a celular, incluidos KDDI (Japón), Optus (Australia), One NZ (Nueva Zelanda), Rogers (Canadá) y otros, y próximamente se incorporarán otros. Además, la invitación continúa en pie para que pueda unirse cualquier proveedor de servicio móvil que comparta el objetivo de conectividad global. Quienes deseen conocer más detalles sobre la alianza o tengan interés en unirse pueden visitar direct.starlink.com.

Para más detalles en T-Mobile, visita es.t-mobile.com/cobertura.

Algunos usos podrían requerir un determinado plan o función; visita es.T-Mobile.com.

Advertencia en relación con las declaraciones a futuro

El presente comunicado contiene ciertas declaraciones a futuro, incluidos los planes de T-Mobile de aumentar la cobertura de telefonía móvil mediante el uso de Starlink y ofrecer esa cobertura a sus clientes. La información a futuro se basa en estimaciones, suposiciones y proyecciones de la gerencia, y está sujeta a un alto grado de imprevisibilidad y demás factores relevantes, muchos de los cuales están fuera del control de la compañía. Ciertos factores de riesgo importantes podrían causar que los resultados reales y otros eventos futuros difirieran considerablemente de los que la gerencia estima en la actualidad, incluidos, entre otros, el tiempo y los costos relacionados con la construcción de la red.

Acerca de T-Mobile US, Inc.

T-Mobile US, Inc. (NASDAQ: TMUS) es El Un-carrier superpoderoso de Estados Unidos con una red 4G LTE avanzada y una transformativa red 5G nacional que ofrecerá conectividad confiable para todos. Los clientes de T-Mobile reciben una calidad inigualable por su dinero, una firme obsesión por ofrecerles la mejor experiencia de servicio posible y un dinamismo indiscutible para disrumpir el mercado y así crear competencia e innovación más allá del ámbito del servicio móvil. Con sede en Bellevue, Washington, T-Mobile presta servicios a través de sus subsidiarias y opera sus marcas emblemáticas, T-Mobile, Metro by T-Mobile y Sprint. Más información en: https://es.t-mobile.com.

Contacts

Contactos para prensa

Relaciones con los medios de T-Mobile US, Inc.



MediaRelations@t-mobile.com

Contacto para relaciones con inversionistas



T-Mobile US, Inc.



investor.relations@t-mobile.com

https://investor.t-mobile.com