Se intentó prohibir en EEUU la imagen del beso más icónico de la historia

El Secretario del Departamento de Asuntos de los Veteranos dio un paso atrás en una decisión que había causado revuelo en las redes sociales.

Todo comenzó cuando se compartió un memorando del departamento que pedía retirar una famosa fotografía de un marinero besando a una mujer en Times Square al final de la Segunda Guerra Mundial.

El memorando argumentaba que la imagen representaba un acto no consentido y no era compatible con la política de acoso sexual del departamento. Sin embargo, horas después de la controversia, el Secretario Denis McDonough aclaró que la foto no sería prohibida en las instalaciones de VA y que permanecería allí.

EXCLUSIVE:

The Department Of Veterans Affairs just BANNED the V-J Day kiss photo from all department facilities.

"To promote a culture of inclusivity and awareness… your cooperation is vital." pic.twitter.com/MZfNHbpV76

— End Wokeness (@EndWokeness) March 5, 2024