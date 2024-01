Se burlan de niña de 9 años en la escuela, después de llevar una réplica del vaso Stanley

Dayna Motycka, utilizó su página de TikTok a principios de este mes para expresarse después de que su hija presuntamente fuera víctima de acoso escolar. En el video, la madre explica que optó por una versión más económica del vaso Stanley para regalársela a su hija en Navidad.

Un vaso Stanley real tiene un costo de al menos $35, a menos que estés buscando una de las ediciones limitadas, muchas de las cuales se venden por más de $400 en línea. En lugar de eso, Dayna compró a su hija una Copa de Walmart, que tiene un precio mucho más asequible de $9.98, y que su hija había visto y considerado “linda”.

Sin embargo, lamentablemente, algunos otros compañeros de clase de la niña de nueve años no compartían la misma opinión. La madre explica que en el segundo día de clases después de las vacaciones de Navidad, su hija regresó a casa “sin llorar”, pero aún “molesta”.

“Otras niñas de su grado, no digo todas, quizás nueve o diez, todas recibieron vasos Stanley por Navidad”, dice Dayna. “Y se aseguraron de hacerle saber que esta no es una Stanley real, que es falsa y no es tan genial”.

La hija de Dayna quedó tan “molesta” que le pidió a su madre que le comprara una “Stanley real”. Dayna cuestiona por qué una niña de nueve años necesita una Stanley, señalando que aunque ella misma tiene una, no tiene “50 Stanleys de todos los colores. No voy a Target y peleo con otras mujeres o mamás para tratar de conseguir la nueva Stanley del Día de San Valentín”, agrega.

La madre luego hace un llamado a otros padres, preguntándoles si harían algo para evitar que su hijo sea objeto de burlas con el fin de encajar, antes de revelar que ella misma compró a su hija un “vaso Stanley de 30 onzas” por un total de $35.

En lugar de atacar a los niños que “molestaron” a su hija, Dayna señala que el verdadero problema comienza con los “padres” y con las “mamás”. Dayna se pregunta qué están “enseñando a nuestros hijos”, señalando que si supiera que su hija hubiera hecho lo mismo que los otros niños, llamaría a los padres de esos niños y haría que su hija se disculpara.

La mamá finaliza expresando: “Si deseas poseer productos de marcas reconocidas y tienes la capacidad económica para adquirir artículos de calidad, eso está perfecto”.Somos lo suficientemente afortunados como para poder permitirnos cosas de marca, pero una vez más, estamos tratando de enseñarles a nuestros hijos que no necesariamente lo necesitan. Las cosas se ganan. Tienes que trabajar para las cosas en tu vida, las cosas no se te van a entregar.

“No deseo presenciar a mi hija siendo excluida o ridiculizada simplemente porque no posee artículos de marca. Debemos inculcar en nuestros hijos la lección de no hacer que otros niños se sientan inferiores solo porque no cuentan con las mismas posesiones que ellos”. Eso es todo, eso comienza con nosotros como padres”.