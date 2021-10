Se aplicará la primera eutanasia sin enfermedad terminal en Colombia

Por medio de una sentencia expedida por la Corte Constitucional el pasado 23 de julio, se amplió la eutanasia. El fallo respalda a aquellos pacientes que padezcan una enfermedad que les provoque intenso sufrimiento por lesión corporal o enfermedad grave incurable.

El acceso a la eutanasia era legal desde 1997, pero única y exclusivamente podían acudir a esto personas con enfermedades terminales graves en Colombia.

En ese sentido, con esta decisión la Corte modificó el artículo 106 del código penal en el cual se hablaba de homicidio por piedad o eutanasia como un delito.

Una pena que cambia, sí y solo sí, el procedimiento es hecho por un médico, además de hacerse bajo el consentimiento libre e informado del paciente, quien debe sufrir de un padecimiento físico o psíquico a causa de alguna condición.

Martha Sepulveda será la primera paciente con un diagnostico no terminal que accederá a la aplicación de la eutanasia en Colombia, el próximo domingo 10 de octubre.

Sepulveda, sufre de esclerosis lateral amiotrófica hace tres años, apenas puede caminar y los dolores en sus piernas se han intensificado a tal punto que debe apoyarse en alguien más para desplazarse, pues sus piernas no responden debido al intenso dolor.

En una entrevista con el periodista Juan David Laverde, de Noticias Caracol en Colombia, Martha expresó con firmeza su deseo de acceder al procedimiento que terminará con su vida en los próximos seis días.

“Estoy más tranquila desde que me autorizaron el procedimiento, me río más y duermo más tranquila”, expresó al medio.

También añadió que ella sabe que la vida la da la voluntad de su creador, “Yo estoy totalmente tranquila. Me considero muy creyente de Dios, pero repito Dios no me quiere ver sufrir a mí y yo creo que a nadie. ¿Qué padre quiere ver sufrir a sus hijos?”.