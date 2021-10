Se anuncian los equipos finalistas elegidos de la competencia ANA Avatar XPRIZE de 10 millones de USD

15 equipos finalistas de 8 países compiten por crear un sistema de avatares que pueda trasladar la presencia humana a una ubicación remota al instante.

LOS ÁNGELES–(BUSINESS WIRE)–XPRIZE, líder mundial en el diseño y la puesta en marcha de competencias de incentivos para solucionar los grandes desafíos de la humanidad, ha anunciado hoy que 15 equipos de 8 países pasarán a la ronda de finales de la competencia ANA Avatar XPRIZE de 10 millones de USD.

Auspiciada por All Nippon Airways (ANA), la aerolínea más grande del Japón, Avatar XPRIZE es una competencia global de cuatro años centrada en el desarrollo de un sistema de avatares que implementará los sentidos, las acciones y la presencia de un ser humano en una ubicación remota en tiempo real, al contribuir a un mundo más conectado. En el futuro, los avatares podrían ayudar a brindar atención crítica e implementar respuestas inmediatas en casos de emergencia u ofrecer oportunidades de exploración y nuevas formas de colaboración, al ampliar los límites de lo que es posible y maximizar el impacto de las habilidades y el intercambio de conocimientos. Estos avatares deben demostrar la capacidad de ejecutar diversas tareas en una variedad de escenarios del mundo real y transmitir una sensación de presencia tanto para el operador como para el destinatario en esas interacciones.

“La posibilidad de vivir en un mundo en el que las personas puedan brindar ayuda durante una crisis en un país diferente sin tener que abandonar la comodidad de sus hogares está más cerca que nunca”, expresó Anousheh Ansari, director ejecutivo de XPRIZE. “Si bien en este año ha sido difícil predecir lo que traerá el futuro para el panorama de la salud en evolución, estas soluciones de avatares resolverán problemas del mundo real y pueden unir a las personas de más formas que nunca. Esperamos poder apoyar a estos increíbles equipos finalistas que compiten en la ANA Avatar XPRIZE y su tecnología en el futuro”.

En septiembre de 2021, los equipos semifinalistas llevaron sus sistemas de avatares a las pruebas de semifinales en Miami, Florida, para someterlos a una evaluación del panel de jueces. Cada avatar del equipo tuvo que demostrar la capacidad de ejecutar diversas tareas en una variedad de escenarios del mundo real y, a su vez, transmitir una sensación de presencia humana tanto para el operador como para el destinatario en esas interacciones. Los jueces revisaron detalladamente las presentaciones y eligieron a 15 finalistas para avanzar de un grupo de 37 equipos semifinalistas.

Por primera vez, XPRIZE lanzará a estos finalistas en una clasificación de qué tan bien cada equipo cumplió con los criterios de calificación de la competencia.

Los equipos finalistas de la competencia ANA Avatar XPRIZE (enumerados en orden de clasificación) son:

Puede encontrar detalles adicionales sobre todos los equipos finalistas que compiten aquí.

“Nos complace anunciar los equipos finalistas que avanzan en la competencia ANA Avatar XPRIZE”, expresó David Locke, director ejecutivo de Premios de ANA Avatar XPRIZE. “La tecnología de vanguardia que presenciamos en las pruebas de semifinales tiene el potencial de reimaginar por completo la experiencia humana. Nos emociona ver cómo los equipos afinan aún más sus sistemas tecnológicos a medida que nos acercamos a las pruebas de finales”.

“Nos complace contar con 15 equipos que avanzan con seguridad hacia las finales de la competencia ANA Avatar XPRIZE, a pesar de las restricciones actuales de la COVID-19”, expresó Junko Yazawa, vicepresidenta sénior de All Nippon Airways. “Estamos realmente orgullosos de sus logros hasta ahora con su innovadora tecnología de avatares que definitivamente será una parte importante de nuestro futuro en los viajes y las conexiones humanas. Esperamos presenciar cómo nuestros sueños se hacen realidad cuando los equipos muestren sus avatares una vez más para las rondas de finales”.

Los 15 equipos finalistas compartirán por igual un premio importante de 2 millones de USD y avanzarán a las pruebas de finales en el otoño de 2022. Los equipos competirán para ganar una parte del monto del premio de 8 millones de USD de la final: los ganadores del gran premio recibirán 5 millones de USD y el segundo y tercer lugar obtendrán 2 millones de USD y 1 millón de USD, respectivamente.

El gran premio y los premios al segundo y tercer lugar se otorgarán en el otoño de 2022 después de que se completen las pruebas de finales. Las pruebas de rendimiento se evaluarán a partir de tareas específicas que muestran la aplicación de las tecnologías de avatares en diversas situaciones de casos de uso. El equipo ganador integrará múltiples tecnologías emergentes para desarrollar un sistema de avatares físico no autónomo que su operador pueda ver, escuchar e interactuar en un entorno remoto de una manera en la que sienta como si realmente estuviera allí.

Para obtener más información sobre la competencia ANA Avatar XPRIZE, los equipos finalistas y ANA, ingrese a avatar.xprize.org.

Acerca de XPRIZE

XPRIZE es un movimiento global de ideas positivas para el futuro que cuenta con más de un millón de personas (y que sigue creciendo), cuyo objetivo es proporcionar avances verdaderamente radicales en beneficio de la humanidad. XPRIZE inspira y faculta a una comunidad mundial de personas encargadas de resolver problemas para que tengan un impacto positivo en el mundo mediante soluciones de colaboración pública a través de competencias a gran escala, que abordan los grandes desafíos del mundo en materia de exploración, medioambiente y equidad. Entre las competencias activas, se incluyen la XPRIZE Carbon Removal con Elon Musk de 100 millones de USD, la XPRIZE Feed the Next Billion de 15 millones de USD, la XPRIZE Rainforest de 10 millones de USD, la ANA Avatar XPRIZE de 10 millones de USD, la XPRIZE Rapid Reskilling de 5 millones de USD y el Digital Learning Challenge de 1 millón de USD. Done, inscríbase y comience a trabajar en un equipo en xprize.org.

ACERCA DE ANA

Fundada en 1952 con solo dos helicópteros, All Nippon Airways (ANA) ha crecido hasta convertirse en la aerolínea más grande de Japón. ANA HOLDINGS Inc. (ANA HD) se estableció en 2013 como el grupo comercial controlador de aerolíneas más grande de Japón compuesto por 71 compañías, incluidas ANA y Peach Aviation, la aerolínea “low cost” líder de Japón.

ANA es una cliente de lanzamiento y la mayor operadora del Boeing 787 Dreamliner, lo que convierte a ANA HD en la propietaria de Dreamliners más grande del mundo. Como miembro de la Star Alliance desde 1999, ANA ha firmado acuerdos de coparticipación con United Airlines, Lufthansa German Airlines, Swiss International Airlines, Austrian Airlines y Brussels Airlines, lo que le otorga una presencia verdaderamente global.

El legado de servicio superior de la aerolínea le ha ayudado a obtener la respetada calificación de 5 estrellas de SKYTRAX todos los años desde 2013, lo que convierte a ANA en la única aerolínea japonesa en lograr esta prestigiosa designación por nueve años consecutivos. Además, Air Transport World ha reconocido a ANA como la “Airline of the Year” (Aerolínea del año) en tres ocasiones, 2007, 2013 y 2018, lo que la convierte en una de las pocas aerolíneas elegidas que ha ganado este destacado premio en múltiples ocasiones.

En 2021, SKYTRAX otorgó a ANA la calificación de seguridad ante la COVID-19 de 5 estrellas, en reconocimiento a las iniciativas de la aerolínea para brindar un entorno seguro, limpio e higiénico en los aeropuertos y a bordo de los aviones, al representar la promesa de cuidado de ANA.

ANA es la única empresa de la industria de la aviación que ha recibido la distinción Gold Class de los premios S&P Global Sustainability Awards 2021 y se ha elegido a ANA HD como miembro de la lista del Índice Mundial de Sostenibilidad Dow Jones por cuarto año consecutivo y del Índice de Sostenibilidad Dow Jones para Asia-Pacífico por quinto año consecutivo.

Para obtener más información, consulte el siguiente enlace:

https://www.ana.co.jp/group/en/

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Contacts

Caden Kinard, 949-280-0182



caden.kinard@xprize.org