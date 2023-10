Se anuncia el desafío WAIT2CLICK

La Fundación para la Salud de las Américas se asocia con el Centro Carter y los creadores de ‘Baldo’

WASHINGTON–(BUSINESS WIRE)–La Fundación para la Salud de las Américas presentó hoy el desafío WAIT2CLICK (espere antes de hacer clic); una serie de recursos innovadores para ayudar a que las personas comprendan y asuman el control del contenido digital que ven. “Estamos encantados de trabajar con el Centro Carter y los creadores de Baldo, la familia de tiras cómicas más popular en Estados Unidos, para presentar estos recursos que dieron como resultado el desafío WAIT2CLICK”, dijo la Dra. Jane L. Delgado, presidenta y directora ejecutiva de La Fundación para la Salud de las Américas (HAF por sus siglas en inglés).





“El panorama informativo actual tiene gran influencia en todos los temas: dinero, salud, amor, noticias y mucho más. Desarrollamos recursos en inglés y español enfocados en las personas y utilizamos el poder de la animación y la narración para abordar el tema crítico de la información en la acelerada era de la información actual”, enfatizó la Dr. Delgado.

“Este recurso interactivo e informativo les proporcionará a las personas las herramientas para navegar el complejo panorama de la información y tomar medidas en torno a los problemas y desafíos planteados por las fuentes en línea”, dijo Daniel Richardson, asociado del programa de Amenazas Digitales Contra la Democracia. El Programa de Amenazas Digitales Contra la Democracia del Centro Carter desarrolló un currículo que sirve como base para los recursos desarrollados por la Fundación para la Salud de las Américas y el desafío WAIT2CLICK.

Para darles aún más vida a los materiales, Héctor Cantú y Carlos Castellanos desarrollaron animaciones basadas en su historieta Baldo. “Juntos, desarrollamos animaciones para ayudar a las personas a reconocer y navegar el complejo panorama de la información”, dijo Héctor Cantú. “Estamos entusiasmados porque el desafío WAIT2CLICK llegará a muchas personas y transmitirá información confiable de una manera innovadora”, agregó Carlos Castellanos.

Los recursos en inglés y español presentados hoy incluyen un seminario en línea de 30 minutos que cubre tipos de información y desinformación, aspectos clave de cómo funciona el cerebro y cómo algunos se aprovechan de este conocimiento sobre el cerebro para promover sus objetivos. Los participantes obtendrán habilidades de discernimiento esenciales, herramientas prácticas y conocimientos para protegerse a sí mismos y a sus familias contra información y narrativas dañinas.

Los recursos enfatizan que hay cuatro pasos que las personas pueden tomar para protegerse en el panorama informativo actual.

1) Acepte el desafío Wait2Click. Tómese un momento y reflexione sobre sus propias reacciones y su propio entendimiento del tema en cuestión y pregúntese:

¿Quién me envía esto?

¿Qué están diciendo?

¿Qué debería buscar?

2) Desarrolle hábitos más saludables. Designe Zonas Sin Tecnología (por ejemplo, el dormitorio para promover un sueño reparador), Horarios Sin Tecnología (por ejemplo, horarios designados para estar con familiares o amigos y conectarse sin interferencia tecnológica) o Actividades Sin Tecnología (por ejemplo, comidas o actividad física).

3) Proteja su privacidad y asegure su información. Entérese de la configuración de privacidad de cada sitio que frecuenta. Utilice las herramientas disponibles en los buscadores, aplicaciones, configuraciones del teléfono o software para proteger la privacidad.

4) Utilice su propio criterio para decidir sobre la autenticidad de la información.

Esta colaboración singular entre la Fundación para la Salud de las Américas, el Centro Carter y los creadores de Baldo representa un compromiso compartido para apoyar al público. El seminario en línea y las animaciones en inglés y español están disponibles de forma gratuita para todos en wait2click.org

Acerca de La Fundación para la Salud de las Américas



La Fundación para la Salud de las Américas (Healthy Americas Foundation o HAF por sus siglas en inglés) busca mejorar la salud de las personas y las familias en todo el continente americano. Las iniciativas de HAF se basan en la experiencia de la Alianza Nacional para la Salud Hispana y sus numerosos socios. Para obtener más información, visite buenasaludparatodos.org/familias.

Acerca del Centro Carter



Promovemos la paz. Luchamos contra la enfermedad. Construimos esperanza.



El Centro Carter, una organización no gubernamental sin fines de lucro, ha ayudado a mejorar la vida de personas en más de 80 países mediante la resolución de conflictos; promoción de la democracia, los derechos humanos y las oportunidades económicas; prevención de enfermedades; y mejoras en la atención de la salud mental. El Centro Carter fue fundado en 1982 por el ex presidente de los Estados Unidos, Jimmy Carter, y la ex primera dama Rosalynn Carter, en asociación con Emory University, para propiciar la paz y la salud en todo el mundo. Para obtener más información, visite https://www.cartercenter.org/

Sobre “Baldo”



Héctor Cantú y Carlos Castellanos son el talento detrás de la querida tira cómica “Baldo”, que ha cautivado a los lectores durante años con su humor y perspicaces comentarios sociales.



https://baldocomics.com/

Contacts

Claudia Hernández • (305) 204-0541



nahh@rockorange.com

Daniel Richardson • (404) 420-5161



Daniel.Richardson@cartercenter.org