Se acelera la extinción de los glaciares: desaparecerán 4,000 por cada año

El impacto de la extinción de glaciares por cambio climático es cada vez más alarmante. Un reciente informe divulgado por la Universidad de Toulouse señala que el progresivo calentamiento global podría llevar a la desaparición de al menos 4,000 glaciares para finales de este siglo.

La extinción de miles de glaciares no solo representa una pérdida paisajística y natural, sino que amenaza el acceso al agua de millones de personas, especialmente en Latinoamérica donde los glaciares de los Andes cumplen una función vital.

El deshielo acelerado, asociado al cambio climático, provoca cambios extremos en el clima, aumento del nivel del mar y desastres naturales como inundaciones y sequías severas.

Regiones más afectadas y consecuencias globales

El reciente estudio advierte que regiones como los Alpes europeos, la cordillera andina y el Himalaya resultan particularmente vulnerables.

En los Andes, países como Perú y Bolivia ya enfrentan restricciones de agua dulce, mientras que en Europa se pronostica la desaparición de glaciares icónicos y el deterioro de importantes recursos turísticos y agrícolas.

Según especialistas, la principal causa es el aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero, resultado de actividades humanas como la quema de combustibles fósiles.