“Se acabó el amor”: Hombre que dejó a su esposa por refugiada ucraniana la corre de su casa

La historia de amor de una refugiada ucraniana y un británico que dejó a su esposa se acabó, y de la peor manera.

Relatos del británico, quien terminó una relación de diez años para irse con la refugiada ucraniana, aseguran que la dejó por su comportamiento irracional, el cual lo obligó a llamar a la policía.

Según Tony Garnett, la mujer no puede manejar su ira y tiene problemas graves con el alcohol. “Tiene un comportamiento irracional, no puede manejar el alcohol y apuñaló una pared”, explicó el hombre.

La pareja se hizo conocida luego que anunciaran su amor y el británico dejara a su esposa por aventurarse con la refugiada.

En aquel momento, las personas les cuestionaron a ambos el daño que estaba haciendo; pero ellos decidieron defender su amor.

Tan solo cuatro meses después, el hombre decidió terminar la relación con la refugiada ucraniana argumentando que no soporta más lo abusos.

“No puedo soportar su abuso o su ira por más tiempo… Dejé a Lorna y a mis dos hijos por ella, e hice todos los esfuerzos adicionales que pude para ayudarla a mantenernos juntos”, concluyó Tony.

Por su parte, Sofia Karkadym asegura que aún ama al británico y que no entiende qué ocurrió con su amor.

“Estoy perdida. Estoy desolada y todavía estoy enamorada… No tengo a nadie, estoy sin dinero. No tengo amigos. Me estoy quedando en un lugar repugnante que me ha dado la policía”, dijo la refugiada a los medios.