Se abre la preinscripción para el muy esperado Juego de carreras KartRider: Drift

Los jugadores pueden registrarse ahora antes del lanzamiento para canjear una recompensa especial.

LOS ÁNGELES–(BUSINESS WIRE)–A partir de hoy, el próximo juego de Nexon, KartRider: Drift, abre la preinscripción a los corredores para preparar el lanzamiento del juego en PC (Steam y Nexon Launcher), Xbox One, PlayStation 4 y móvil (iOS y Android). Los fanáticos de los corredores de karts que se registren de antemano pueden recibir un personaje especial estudiante modelo Diz cuando se lance el juego oficialmente. Además, pronto se anunciará una próxima prueba de juego multiplataforma.





KartRider: Drift cuenta con múltiples modos de juego y funciones, que ofrecen un juego de carreras emocionante, independientemente de la plataforma que elija para jugar.

3 emocionantes modos de juego : Los corredores pueden probar su valor en el “Modo de velocidad”, un modo de ritmo rápido que pondrá a prueba las habilidades de reacción y la estrategia de un corredor usando impulsos. El “Modo objeto” ofrece una amplia variedad de objetos utilizables para atacar a los equipos contrarios o defender a sus aliados. Finalmente, los corredores pueden desafiar a sus amigos en “Carrera personalizada”.

: Los corredores pueden probar su valor en el “Modo de velocidad”, un modo de ritmo rápido que pondrá a prueba las habilidades de reacción y la estrategia de un corredor usando impulsos. El “Modo objeto” ofrece una amplia variedad de objetos utilizables para atacar a los equipos contrarios o defender a sus aliados. Finalmente, los corredores pueden desafiar a sus amigos en “Carrera personalizada”. Gráficos nítidos : KartRider: Drift ofrece gráficos brillantes y coloridos directamente en las pantallas de los corredores sin importar en qué plataforma elijan jugar (PC, consola o dispositivo móvil).

: ofrece gráficos brillantes y coloridos directamente en las pantallas de los corredores sin importar en qué plataforma elijan jugar (PC, consola o dispositivo móvil). Personalización profunda: Los karts se pueden personalizar para adaptarse al estilo único de cada jugador.

Plataformas específicas exclusivas:

Para cada plataforma KartRider: Drift se lanzará en (Nexon Launcher, Steam, Xbox, PlayStation, iOS, Android), habrá un personaje exclusivo y un kart tematizado para su plataforma específica.

se lanzará en (Nexon Launcher, Steam, Xbox, PlayStation, iOS, Android), habrá un personaje exclusivo y un kart tematizado para su plataforma específica. Los corredores pueden reclamar esta recompensa exclusiva si juegan al juego en los 90 días siguientes al lanzamiento. Cada exclusivo de la plataforma solo se puede canjear una vez por cuenta.

No se pierda estas exclusivas recompensas y objetos del juego por tiempo limitado: ¡Preinscríbase hoy!

Acerca de KartRider: Drift

KartRider: Drift es el nuevo juego de carreras de karts de múltiples jugadores de Nexon, que se inspira en títulos anteriores de la franquicia, ofrece acción de carreras impulsada por la deriva y presenta múltiples modos de juego y personalización profunda de karts y personajes en los impresionantes gráficos Unreal® Engine 4. Disponible en Steam, Nexon Launcher, consolas (Xbox y PlayStation) y dispositivos móviles (iOS y Android) en el momento del lanzamiento, KartRider: Drift ofrece juego multiplataforma en línea gratuito y progresión para desafiar a los amigos, independientemente de la plataforma que elijan.

Lanzado en 2004, el KartRider original fue el primer título de la legendaria serie de carreras de karts de Nexon, y posteriormente ganó una gran popularidad en Asia y más allá, lo que le permitió acumular más de 380 millones de jugadores durante los dieciocho años desde su lanzamiento. Como franquicia, KartRider ha establecido una marca sólida en los mercados asiáticos y una gran presencia de eSports en Corea con una liga oficial a partir de 2005. Sigue siendo la liga de eSports más antigua hasta la fecha.

Acerca de Nexon America Inc.

Fundada en 2005, Nexon America Inc. ofrece una excelente experiencia de juegos gratuitos en línea y soporte de juegos en vivo, al aprovechar las fortalezas de NEXON Co., Ltd. (“Nexon”) y aplicarlas para audiencias exclusivamente occidentales. Nexon America ha mantenido regularmente franquicias icónicas, como MapleStory y Mabinogi,durante más de una década, que han batido récords y cautivado a los jugadores. Con nuevos proyectos en el horizonte, Nexon America mantiene el espíritu pionero e innovador de su empresa matriz, al emplear su enfoque de primer jugador y, a su vez, diseñar las mejores experiencias de juego posibles para el mercado occidental.

Acerca de NEXON Co. Ltd.

Fundada en 1994, NEXON Co., Ltd. (Nexon) (3659.TO) es una empresa dedicada a la producción, desarrollo y operación de juegos en línea y mundos virtuales. Tras cotizar por primera vez en la Bolsa de Valores de Tokio en diciembre de 2011, Nexon se colocó en JPX400 en 2015 y se agregó al Nikkei Stock Index 300 en 2017. En 2020, Nexon se agregó al Nikkei 225. Nexon actualmente tiene más de 45 juegos en vivo en múltiples plataformas, incluido el móvil, y está disponible en más de 190 países. Las principales franquicias de juegos incluyen MapleStory, KartRider y Dungeon&Fighter. En 2021, Nexon completó la adquisición de Embark Studios AB, una empresa con sede en Estocolmo, Suecia, que desarrolla múltiples proyectos para su lanzamiento mundial.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

