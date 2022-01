SDG&E Y EL BOSQUE NACIONAL DE CLEVELAND ANUNCIAN LA FINALIZACIÓN DE UN IMPORTANTE PROYECTO PARA FORTALECER INFRAESTRUCTURA CONTRA INCENDIOS

La finalización del Proyecto de Seguridad y Protección contra Incendios en el Bosque Nacional de Cleveland promueve el objetivo de SDG&E de proporcionar servicio de energía seguro y confiable.

B-roll de medios

SAN DIEGO–(BUSINESS WIRE)–El Bosque Nacional de Cleveland y San Diego Gas & Electric (SDG&E), anunciaron hoy la finalización del proyecto de seguridad y protección contra incendios forestales realizado en el Bosque Nacional de Cleveland (CNF, por sus siglas en inglés), un pilar fundamental de los esfuerzos de SDG&E en su programa de seguridad comunitaria contra incendios y el fortalecimiento del sistema eléctrico.

El proyecto CNF abarcó una variedad de conversiones de postes de madera a acero y el reemplazo de equipos, aumentando la resistencia de la infraestructura eléctrica ante incendios a través de aproximadamente 880 millas cuadradas ubicadas en el este de San Diego, incluidas las comunidades de Julian, Pauma Valley, Descanso, Pine Valley, Monte Laguna y Campo.

“Este es un logro enorme para nuestra región y el resultado de asociaciones increíbles a nivel local, estatal y federal”, dijo Caroline Winn, directora ejecutiva de SDG&E. “Este proyecto ha estado en proceso durante más de una década, y no podríamos estar más emocionados de anunciar su finalización sabiendo que juega un papel vital en el compromiso de SDG&E de hacer que nuestro sistema eléctrico sea más seguro y confiable”.

La planificación, el diseño y la construcción de uno de los primeros programas de resistencia ante incendios forestales desarrollados por SDG&E después de los devastadores incendios forestales de 2003 y 2007, comenzó poco después de que la empresa recibió la aprobación unánime de la Comisión de Servicios Públicos de California (CPUC, por sus siglas en inglés) y un Permiso de Uso Maestro del Servicio Forestal de los Estados Unidos (USFS, por sus siglas en inglés) en 2016.

El proyecto CNF está compuesto por 20 proyectos diferentes, que incluyen el reemplazo de 607 millas de nuevos conductores y equipos construidos para soportar vientos de más de 85 millas por hora y altas temperaturas, 17 millas de líneas de distribución subterráneas nuevas ubicadas en zonas de alta prioridad y el reemplazo de más de 2,100 postes de madera con nuevos postes de acero resistentes al fuego y al clima. Con la finalización del proyecto CNF, el 30 por ciento de la infraestructura eléctrica rural de San Diego ha sido endurecido ante incendios hasta la fecha.

“Este proyecto de protección contra incendios no solo protegerá las comunidades dentro y alrededor del Bosque de posibles amenazas de incendios forestales. También protege las cuencas hidrográficas prioritarias, mejora los hábitats de vida silvestre y las áreas escénicas”, dijo el supervisor del Bosque Nacional de Cleveland, Scott Tangenberg. “Este proyecto fue de hecho un esfuerzo de equipo, y fortaleció las relaciones y fomento nuevas asociaciones que tendrán resultados duraderos para los recursos culturales y nacionales que administramos”.

El proyecto no solo fue uno de los primeros proyectos de resistencia ante incendios a gran escala de SDG&E, sino que también fue uno de los más desafiantes debido a su tamaño, complejidad, terreno accidentado, ubicaciones remotas, la mayoría de las cuales son terrenos que no se ha desarrollado, y la abundancia de recursos culturales descubiertos a lo largo del proyecto. Reconociendo la importancia de evitar y proteger estos recursos sensibles, SDG&E trabajó con el Servicio Forestal de los EE. UU. para consultar con las tribus de indígenas locales Kumeyaay y Luiseño, a lo largo del proyecto para reforzar su infraestructura eléctrica en las tierras del servicio forestal, así como otras tierras dentro del distrito de alta amenaza de incendios. Los esfuerzos de consulta tribal continuarán a medida que SDG&E ingresa a la fase posterior a la construcción del proyecto. El equipo responsable de completar el proyecto de manera ambiental y culturalmente sensible incluyó personal dedicado de SDG&E, el Bosque Nacional de Cleveland y la Comisión de Servicios Públicos de California que trabajaron juntos para asegurar que se cumplieran todas las medidas de mitigación y los requisitos de cumplimiento. SDG&E completó la construcción del proyecto con éxito sin incumplimientos emitidos por agencias.

La cartera de proyectos CNF es solo uno de los varios proyectos y esfuerzos de resiliencia contra incendios forestales incluidos en el Plan de Mitigación de Incendios Forestales (WMP, por sus siglas en inglés) de SDG&E que se presenta ante la CPUC cada año. De acuerdo con el Proyecto de Ley del Senado 901, el WMP describe las prácticas en curso y las mejoras adicionales que SDG&E realizará más allá de las inversiones que la empresa de servicios públicos ya ha realizado para combatir los efectos del cambio climático y la amenaza de incendios forestales durante todo el año. Para obtener más información sobre el WMP de SDG&E, visite SDGE.com/2021-Wildfire-Mitigation-Plan.

SDG&E es una innovadora compañía de energía con sede en San Diego que proporciona energía limpia, segura y confiable para mejorar la vida de las personas a las que sirve en el condado de San Diego y el sur del condado de Orange. La compañía se compromete a crear un futuro sostenible proporcionando su electricidad a partir de fuentes renovables; modernizar tuberías de gas natural; acelerar la adopción de vehículos eléctricos; apoyar a numerosos socios sin fines de lucro; e invertir en tecnologías innovadoras para asegurar el funcionamiento confiable de la infraestructura de la región para futuras generaciones. SDG&E es una filial de Sempra Energy (NYSE: SRE). Para obtener más información, visite SDGEnews.com o conéctese con SDG&E en Twitter @sdge Instagram @SDGE and Facebook.

