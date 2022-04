SDG&E PUBLICA UNA HOJA DE RUTA PARA LOGRAR DESCARBONIZACIÓN CON EL PRIMER ANÁLISIS DE CONFIABILIDAD ESTÁNDAR DE LA INDUSTRIA DE SERVICIOS PÚBLICOS

El estudio prioriza un enfoque diversificado, centrado en la confiabilidad, electrificación y asequibilidad

SAN DIEGO–(BUSINESS WIRE)–Uno de los mayores desafíos que enfrenta la región de San Diego y California es cómo descarbonizar los sectores económicos clave durante las próximas dos décadas, mientras también ayudando a asegurar la confiabilidad, asequibilidad y equidad eléctrica. Un estudio publicado hoy por San Diego Gas & Electric ofrece recomendaciones diseñados para ayudar a enfrentar el desafío monumental de lograr el objetivo de California de lograr la neutralidad de carbono para el año 2045, eliminando la mayor cantidad de emisiones de carbono de la atmósfera que produce el estado.





Si bien se han publicado otros estudios sobre cómo descarbonizar la economía de California a través de la electrificación de sectores como el de transporte y edificación, el estudio de SDG&E, llamado “The Path to Net Zero: A Decarbonization Roadmap for California”, también incorpora por primera vez el estándar de la industria de servicios públicos para la confiabilidad utilizando herramientas de planificación específicas de la industria para trazar lo que creemos que es un enfoque alcanzable. El estándar industrial considera que un sistema eléctrico es confiable si experimentan solo un apagón cada diez años debido a la probabilidad de que la demanda de energía supere la oferta de energía. El estudio se realizó con el apoyo técnico de Boston Consulting Group, Black & Veatch y el profesor David G. Victor de la Universidad de California de San Diego, y concluyó que un enfoque de descarbonización diversificado es necesario: es decir, una combinación de electricidad limpia, combustibles limpios (como el gas natural renovable e hidrógeno) y la eliminación de carbono.

“ La electrificación acelerada del transporte y de otros sectores es esencial para la sostenibilidad de California y nuestra región. También es increíblemente importante que California tenga en cuenta la confiabilidad eléctrica y no deje a nadie atrás al desarrollar una hoja de ruta de descarbonización”, dijo Caroline Winn, directora ejecutiva de SDG&E. “ Dada la escala de la transformación que se requiere para lograr los ambiciosos objetivos de California, será fundamental la colaboración de varios sectores. SDG&E por sí solo no puede implementar la hoja de ruta de descarbonización, pero estamos comprometidos a ayudar a posibilitar una transición energética equitativa, segura, confiable y asequible, y eso incluye invertir en infraestructura de carga de vehículos eléctricos, en la modernización de la red eléctrica y en innovaciones emergentes como el almacenamiento de energía a base de hidrógeno de larga duración”.

Victor, codirector de la Iniciativa de descarbonización profunda de UCSD, se desempeñó como asesor del estudio y se hizo eco de uno de sus hallazgos clave. “ Si bien en este momento se desconoce la combinación exacta de tecnologías e inversiones necesarias para llegar a cero emisiones netas, lo que es cierto hoy es que un enfoque flexible y diversificado para lograr la descarbonización es prudente y necesario para ayudar a garantizar que estamos eliminando las emisiones de carbono y al mismo tiempo salvaguardando confiabilidad de la red eléctrica”, dijo. Victor también señaló que la descarbonización, si se hace bien, en realidad podría reducir la fracción de la economía de California que se gasta en servicios de energía y, al mismo tiempo, demostrar liderazgo en las estrategias globales para reducir las emisiones.

“ La industria de energía limpia del estado está lista para liderar la descarbonización y brindar soluciones que beneficien nuestro medio ambiente, nuestras comunidades locales y la economía”, dijo Jason Anderson, presidente y director ejecutivo de Cleantech San Diego. “ El análisis realizado por SDG&E ayuda a arrojar luz sobre la importancia de la colaboración en el desarrollo de políticas y la necesidad de escalar rápidamente un amplio conjunto de tecnologías energéticas innovadoras para alcanzar los objetivos climáticos de California.”

“ Como defensor de una transición energética justa y equitativa, creo que todos necesitamos trabajar juntos para acelerar el ritmo de la descarbonización e incluir a todos en el camino”, dijo el presidente del Junta de Supervisores del Condado de San Diego, Nathan Fletcher. “ Necesitamos brindar apoyo a los hogares trabajadores y de bajos recursos mientras la región avanza hacia la adopción de tecnologías limpias, como vehículos y electrodomésticos eléctricos”.

Conclusiones del estudio

Se estima que California necesitará descarbonizarse a un ritmo 4.5 veces superior al de la última década para alcanzar su objetivo de neutralidad de carbono y mitigar los impactos negativos del cambio climático.

Se estima que la capacidad de generación eléctrica necesitará aumentar hasta aproximadamente cuatro veces la capacidad que existía en 2020, para respaldar el transporte y la electrificación de edificios. Entre 2020 y 2045 se espera que el consumo eléctrico aumente un 96 por ciento.

Para mantener la confiabilidad del servicio eléctrico, California necesitará complementar su creciente cartera de generación solar y eólica intermitente con una combinación de recursos limpios, firmes y flexibles que se puedan utilizar en cualquier momento para satisfacer necesidades energéticas. La instalación de 40 gigavatios de almacenamiento de batería nueva, así como 20 gigavatios de generación gestionable a partir de la combustión de hidrógeno 100 por ciento limpio para el año 2045 se proyecta como necesaria para alcanzar este objetivo. Según el Operador Independiente de Sistemas de California, la red eléctrica estatal ha interconectado alrededor de 2600 megavatios de almacenamiento de energía a partir de enero de 2022, pero no hay generación eléctrica a partir de la combustión de hidrógeno 100 por ciento limpia.

Se estima que para el 2045 habrá una demanda de 6.5 millones de toneladas métricas de hidrógeno limpio en toda la economía, el 80 por ciento de los cuales se proyecta utilizar para mejorar la confiabilidad del suministro eléctrico.

La implementación de la hoja de ruta requiere apoyo regulatorio y político de cuatro frentes para: 1) priorizar la confiabilidad del sector eléctrico; 2) mantener la asequibilidad y mejorar la equidad; 3) incentivar la innovación y la adaptabilidad; 4) y permitir el despliegue de infraestructura de descarbonización.

Para ayudar a acelerar la transición energética, SDG&E compartirá ampliamente este estudio con las partes interesadas clave para fomentar conversaciones y colaboración intersectorial.

