SDG&E establece nuevos objetivos y acelera las acciones para lograr emisiones netas cero de GEI para 2045

La compañía publica un informe de progreso de sostenibilidad que detalla programas innovadores e inversiones en energía limpia

“ Durante el año pasado, pasamos mucho tiempo escuchando a una amplia muestra representativa de partes interesadas para poder incorporar sus comentarios en nuestra estrategia a largo plazo para acercar nuestra región a la neutralidad de carbono”, dijo Caroline Winn, directora ejecutiva de SDG&E. “ Reconocemos que todavía tenemos mucho trabajo que hacer y que no podemos hacerlo solos. Los socios comunitarios que nos apoyan y desafían nuestro trabajo para desarrollar soluciones de sostenibilidad son invaluables mientras nos enfocamos en fortalecer la equidad climática y la resiliencia de la comunidad, en el lugar que todos llamamos hogar.”

Los nuevos objetivos de sostenibilidad de SDG&E incluyen:

Operar una flota de cero emisiones para 2035



Reconociendo que el sector del transporte es la mayor fuente de emisiones de GEI 1 , SDG&E busca operar una flota de vehículos de 100 por ciento cero emisiones (ZEV) para 2035, cinco años antes del objetivo original de la compañía.

Lograr instalaciones de energía neta cero para 2030



Los edificios representan el 25 por ciento de las emisiones de GEI en el estado 2 . Como parte del trabajo de SDG&E para garantizar que sus propias operaciones sean sostenibles, la compañía estableció un nuevo objetivo para lograr energía neta cero 3 para todas las instalaciones de la compañía ubicados en el condado de San Diego y en el sur del condado de Orange.

Poner a prueba centrales eléctricas virtuales para 2022



En un esfuerzo por aumentar la confiabilidad, flexibilidad y resiliencia de la red eléctrica, SDG&E acelerará su cronograma para entregar una planta de energía virtual (VPP, por sus siglas en inglés) para 2022, en lugar de 2025 como se planeó originalmente. Este innovador proyecto demostrativo integrará varios recursos de energía distribuida (DER, por sus siglas en inglés) de propiedad del cliente, incluyendo sistemas de almacenamiento de energía, en una microrred renovable planificada en Shelter Valley, una comunidad ubicada en el este del condado de San Diego. El objetivo principal de la VPP es coordinar el envío de DER de los clientes en conjunto con las necesidades de energía de la microrred y permitir que esos recursos se envíen a la red regional cuando el suministro sea escaso. Los resultados de la demostración informarán las iniciativas futuras y las necesidades del sistema de gestión de la red eléctrica.

SDG&E publicó una estrategia integral de sostenibilidad en octubre de 2020, que incluía varios objetivos aspiracionales. En aras de la responsabilidad y la transparencia, la compañía se ha comprometido a proporcionar una actualización anual sobre su progreso hacia el cumplimiento de sus objetivos de sostenibilidad. Los aspectos más destacados de los logros de la compañía durante el año pasado incluyen:

La adición de dos instalaciones de almacenamiento de energía (por un total de 50 megavatios (MW) para fin de año y el inicio de la construcción de una tercera instalación

La adquisición de tres baterías móviles a gran escala que se pueden implementar para proporcionar energía de respaldo durante emergencias

La finalización de la construcción de una microrred renovable antes de fin de año para apoyar a una comunidad rural en un área de alto riesgo de incendio que está sujeta a cortes de electricidad por seguridad pública y el inicio de la construcción de una segunda microrred que proporcionará energía de respaldo a los medios aéreos de lucha contra incendios de CAL FIRE y el Servicio Forestal de los Estados Unidos

El lanzamiento de una colaboración regional llamada Accelerate to Zero Emissions (también conocido como A2Z) para alinear y atraer inversiones públicas y privadas para expandir la infraestructura necesaria para apoyar la adopción extensa de vehículos eléctricos y vehículos de celdas de combustible

La finalización de un proyecto de una década para fortalecer la infraestructura eléctrica dentro del Bosque Nacional de Cleveland, reemplazando más de 2,300 postes de madera con postes de acero

La emisión de $750 millones de dólares en bonos verdes para asignar el capital necesario para ejecutar los proyectos de resiliencia climática descritos en su estrategia de sostenibilidad

Para ver el informe de progreso de sostenibilidad de SDG&E y obtener más información sobre sus programas, visite sdge.com/sustainability.

Photos of sustainability projects available

SDG&E es una innovadora compañía de energía con sede en San Diego que proporciona energía limpia, segura y confiable para mejorar la vida de las personas a las que sirve en el condado de San Diego y el sur del condado de Orange. La compañía se compromete a crear un futuro sostenible proporcionando su electricidad a partir de fuentes renovables; modernizar tuberías de gas natural; acelerar la adopción de vehículos eléctricos; apoyar a numerosos socios sin fines de lucro; e invertir en tecnologías innovadoras para asegurar el funcionamiento confiable de la infraestructura de la región para futuras generaciones. SDG&E es una filial de Sempra Energy (NYSE: SRE). Para obtener más información, visite SDGEnews.com o conéctese con SDG&E en Twitter (@SDGE), Instagram (@SDGE) y Facebook.

Este evento relevante contiene declaraciones que constituyen declaraciones a futuro dentro del significado de la Ley para la Reforma de Litigios Sobre Valores Privados de 1995 (Private Securities Litigation Reform Act of 1995). Las declaraciones a futuro se basan en asunciones con relación al futuro e involucran riesgos e incertidumbres y no son garantías. Los resultados futuros pueden diferir materialmente de aquellos previstos en cualesquiera declaraciones a futuro. Estas declaraciones a futuro representan nuestras estimaciones y asunciones a la fecha del evento relevante. No asumimos ninguna obligación para actualizar o modificar ninguna declaración a futuro como resultado de nueva información, eventos futuros u otros factores.

En el evento relevante las declaraciones a futuro pueden ser identificadas por el uso de palabras tales como “considera,” “espera,” “anticipa,” “planea,” “estima,” “proyecta,” “prevé,” “debería,” “podrá,” “haría,” “hará,” “confianza,” “podría,” “puede,” “potencialmente,” “posiblemente,” “propuesto,” “en proceso,” “en construcción,” “en desarrollo,” “meta,” “perspectiva,” “mantiene,” “continúa,” “objetivo,” “finalidad,” “compromete,” o expresiones similares, o cuando discutimos nuestras orientaciones, prioridades, estrategia, metas, visión, misión, oportunidades, proyecciones, intenciones o expectativas.

Los factores que, entre otros, podrían causar que los resultados y eventos efectivamente ocurridos difieran materialmente de aquellos descritos en cualquier declaración a futuro incluyen a los riesgos e incertidumbres relacionados con: incendios forestales en California, incluyendo los riesgos de que podamos ser considerados responsables por daños sin importar la culpa y que no podamos recuperar costos a través de seguros, el fondo contra incendios forestales establecido por la Ley 1054 de la Asamblea de California (California Assembly Bill 1054) o en las tarifas de los clientes, decisiones, investigaciones, regulaciones, emisión o revocación de permisos u otras autorizaciones, renovaciones y otras acciones por parte de (i) la Comisión de Servicios Públicos de California (California Public Utilities Commission, CPUC, por sus silgas en inglés), el Departamento de Energía de los EE. UU. (U.S. Department of Energy), la Comisión Regulatoria Federal de Energía de los EE. UU. (U.S. Federal Energy Regulatory Commission)), y otros órganos gubernamentales y regulatorios y (ii) estados, condados, ciudades y otras jurisdicciones en los EE. UU en los que hacemos negocios, el éxito de nuestros esfuerzos de desarrollo de negocios y proyectos de construcción, incluyendo riesgos en (i) completar la construcción de proyectos u otras operaciones dentro del tiempo y presupuesto proyectado y (ii) nuestra capacidad para realizar los beneficios anticipados por cualquier de estos esfuerzos en caso de que se completen, y (iii) obtener el consentimiento de socios o de terceros, las resoluciones de litigios civiles y penales, investigaciones y procesos reglamentarios, y arbitrajes; acciones por parte de las agencias de calificación crediticia para disminuir nuestra calificación crediticia o para poner a dichas calificaciones en perspectiva negativa y nuestra capacidad para tomar créditos en términos favorables y para cumplir con nuestras sustanciales obligaciones de servicio de deuda, acciones para reducir o eliminar la dependencia del gas natural, incluyendo cualquier deterioro de o mayor incertidumbre en el ambiento político o reglamentario para las empresas de distribución de gas natural locales que operan en California; clima, desastres naturales, pandemias, accidentes, falla de equipos, explosiones, actos de terrorismo, interrupciones de sistemas de información u otros eventos de que afecten nuestras operaciones, dañen nuestras instalaciones y sistemas, causen la liberación de materiales dañinos, causen incendio o que nos sujeten a responsabilidad por daños en propiedad o en personas, multas y penalidades, algunos de los cuales no podrán ser cubiertos por seguros puedan ser disputadas por las aseguradoras o por cualquier otra razón no sean recuperables a través de mecanismos reglamentarios o que puedan impactar nuestra capacidad de obtener niveles de seguros costeables, la disponibilidad de energía eléctrica y gas natural y capacidad para administrar gas natural, incluyendo disrupciones en la red de transmisión o limitaciones de retiro de gas natural de las instalaciones de almacenamiento; el impacto de la pandemia del COVID-19 en proyectos de capital, aprobaciones regulatorias y la ejecución de nuestras operaciones; amenazas de ciberseguridad a la red energética, a la infraestructura de almacenamiento y ductos, información y sistemas utilizados para operar nuestros negocios y confidencialidad de nuestra información e información personal de nuestros clientes y empleados, incluyendo ataques de ransomware en nuestros sistemas y en los sistemas de terceros proveedores de servicios y otras partes con los cuales desarrollamos nuestro negocio; el impacto en tarifas competitivas de clientes y confiabilidad debido al incremento en la generación y distribución local de energía, incluyendo de la liberación de carga minorista como resultado de que los clientes se transfieran a Acceso Directo y Elección de Agregación Comunitaria, y el riesgo de no recuperar activos y obligaciones contractuales; volatilidad en las tasas de interés y de inflación y en los precios de mercancías básicas y nuestra capacidad de cubrir estos riesgos, cambios en las políticas fiscales y comerciales, en la legislación y regulación, incluyendo aranceles y la revisión de acuerdos comerciales internacionales, que puedan incrementar nuestros costos, reducir nuestra competitividad, o deteriorar nuestra capacidad para resolver disputas comerciales, y otras incertidumbres, algunas de las cuales es difícil predecir y se encuentran fuera de nuestro control.

Estos riesgos e incertidumbres se analizan con más detalle en los reportes que la compañía presentó a la Comisión de Valores de los EE. UU. (U.S. Securities and Exchange Commission, SEC, por sus siglas en inglés). Estos reportes están disponibles a través del sistema EDGAR de manera gratuita en la página de internet de la SEC, www.sec.gov, y en la página de internet de Sempra, www.sempra.com. Los inversionistas no deben basarse indebidamente en las declaraciones a futuro.

Este comunicado de prensa puede incluir datos y pronósticos de mercado, demográficos y de la industria que se basan o se derivan de fuentes de terceros, como publicaciones independientes de la industria, información disponible públicamente, datos gubernamentales y otra información similar de terceros. No garantizamos la exactitud o integridad de ninguna de esta información, y no hemos verificado de forma independiente ninguna de la información proporcionada por estas fuentes de terceros. Además, los datos y pronósticos de mercado, demográficos y de la industria implican estimaciones, suposiciones y otras incertidumbres y están sujetos a cambios basados en varios factores, incluyendo aquellos discutidos anteriormente. En consecuencia, no debe depositar una confianza indebida en ninguna de esta información. Este comunicado de prensa también contiene enlaces a sitios web de terceros que no están alojados ni administrados por Sempra o su familia de empresas, incluyendo SDG&E. No somos responsables de, ni recomendamos, respaldamos ni apoyamos, la información contenida en dichos sitios web de terceros.

Sempra Infrastructure, Sempra LNG, Sempra México, Sempra Texas Utilities, Oncor Electric Delivery Company LLC (Oncor) e Infraestructura Energética Nova, S.A.B. de C.V. (IEnova) no son las mismas compañías que las Empresas de Servicios Públicos de California, San Diego Gas & Electric Company o Southern California Gas Company, y Sempra Infrastructure, Sempra LNG, Sempra México, Sempra Texas Utilities, Oncor y IEnova no son reguladas por la CPUC.

1Caltrans Greenhouse Gas Emissions and Mitigation Report, publicado en agosto de 2020



2California Air Resource Board (CARB)



3 Definición de la Comisión de Servicios Públicos de California (CPUC, por sus siglas en inglés) de energía neta cero

