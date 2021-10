SDCL EDGE Acquisition Corporation anuncia el precio de su oferta pública inicial en 175 millones de USD

NUEVA YORK–(BUSINESS WIRE)–SDCL EDGE Acquisition Corporation (la “Empresa”) anunció hoy que el precio de su oferta pública inicial de 17.500.000 de unidades es de 10,00 USD por unidad. Las unidades cotizarán en la Bolsa de Valores de Nueva York (“NYSE”) bajo el símbolo “SEDA.U” a partir del 29 de octubre de 2021. Cada unidad consiste en una acción ordinaria de Clase A y la mitad de un bono de suscripción redimible. Cada bono de suscripción le otorga a su tenedor el derecho a comprar una acción ordinaria de Clase A al precio de 11,50 USD por acción. Una vez que los títulos que conforman las unidades empiecen a cotizar por separado, se prevé que las acciones ordinarias de Clase A y los bonos de suscripción redimibles coticen en el NYSE con los símbolos “SEDA” y “SEDA WS”, respectivamente. Se espera que la oferta cierre el 2 de noviembre de 2021, sujeta a las condiciones habituales de cierre.

Goldman Sachs & Co. LLC y BofA Securities, Inc. actúan como agentes de colocación conjuntos de esta oferta. La Empresa les otorgó a los suscriptores una opción de 45 días para adquirir hasta 2.625.000 unidades adicionales al precio de la oferta pública inicial para cubrir las posibles sobreasignaciones, si las hubiera.

Esta oferta se lleva a cabo solo a través de un prospecto de emisión. Cuando esté disponible, se podrá solicitar una copia del prospecto preliminar de la oferta y el prospecto final a Goldman Sachs & Co. LLC, 200 West Street, Nueva York, NY 10282, Atn.: Departamento de Prospectos, por teléfono al 866-471-2526, por facsímil al 212-902-9316 o por correo electrónico a prospectus-ny@ny.email.gs.com o a BofA Securities, Inc., NC1-004-03-43, Atn.: Departamento de Prospectos, 200 North College Street, 3rd floor, Charlotte, NC 28255-0001, o por correo electrónico a dg.prospectus_requests@bofa.com.

El 28 de octubre de 2021, la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (U.S. Securities and Exchange Commission, SEC) consideró efectiva una declaración de registro relativa a estos valores. Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra; tampoco se llevará a cabo la venta de estos valores en ningún estado o jurisdicción en el que tal oferta, solicitud o venta sea ilegal antes de la inscripción o calificación conforme a las leyes de valores de tal estado o jurisdicción.

Acerca de SDCL EDGE Acquisition Corporation

SDCL EDGE Acquisition Corporation es una empresa con propósito especial de adquisición constituida con el objetivo de efectuar una fusión, un intercambio de acciones de capital, una adquisición de activos, compra de acciones, reorganización o una unión comercial similar con una o más empresas. La Empresa tiene la intención de concentrarse en oportunidades creadas por el rápido cambio hacia las soluciones de energía eficiente y descentralizada para una economía con menor huella de carbono y, en particular, para los sectores de entorno construido y transporte.

Declaraciones a futuro

Este comunicado de prensa contiene declaraciones que constituyen “declaraciones a futuro”, incluso con respecto a la oferta pública inicial propuesta. No puede asegurarse que la oferta se completará en los términos descritos, ni que se completará. Las declaraciones a futuro están sujetas a numerosas condiciones, muchas de las cuales están más allá del control de la Empresa, incluidas las establecidas en la sección sobre “Factores de riesgo” de la declaración de registro de la Empresa para la oferta presentada por la Empresa ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) de Estados Unidos, incluyendo su prospecto preliminar. Se pueden obtener copias de estos documentos en la página web de la SEC en www.sec.gov. La Empresa no asume ninguna obligación de actualizar estas declaraciones debido a revisiones o cambios después de la fecha de este comunicado, excepto cuando sea requerido por ley.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Contacts

Ned Davis



Director financiero de SDCL EDGE Acquisition Corporation



Teléfono: 212-488-5509



Correo electrónico: investors@sdcledge.com

Kelly McAndrew



Financial Profiles, Inc.



Teléfono: 203-613-1552



Correo electrónico: kmcandrew@finprofiles.com

Moira Conlon



Financial Profiles, Inc.



Teléfono: 310-622-8220



Correo electrónico: mconlon@finprofiles.com