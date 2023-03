SCP Corcovado Wilderness Lodge e Innoceana anuncian una colaboración para la conservación del vital ecosistema marino de Costa Rica

Se crea el Centro de Investigación Innoceana Corcovado, que combina la ecoaventura con la conservación de los océanos y la educación

LAGUNA BEACH, California–(BUSINESS WIRE)–Tras la incorporación de la primera propiedad internacional de la familia de SCP Hotels, Soul Community Planet ha anunciado una asociación con Innoceana, una organización mundial de conservación marina sin fines de lucro que trabaja con el fin de preservar los océanos para las generaciones futuras. Esta nueva asociación llevará la aventura de la conservación marina y el nuevo Centro de Investigación Innoceana Corcovado (ICRC, por sus siglas en inglés) al SCP Corcovado Wilderness Lodge.





El ICRC será un centro completo de expedición e investigación ubicado a la salida de la playa, en el SCP Corcovado Wilderness Lodge, a poca distancia de la entrada de San Pedrillo, en el Parque Nacional Corcovado. Las nuevas instalaciones incluirán un centro de buceo, equipos de esnórquel y kayak, un aula al aire libre y un laboratorio de investigación. También ofrecerán programas inmersivos de aventura oceánica y conservación, lo que incluye esnórquel y submarinismo en Isla del Caño, seguimiento de ballenas con hidrófonos y otras oportunidades educativas dirigidas por biólogos para aprender sobre los animales de los humedales y del piélago.

Para quienes busquen una experiencia más avanzada, SCP Corcovado Wilderness Lodge e Innoceana ofrecerán expediciones de conservación marina de cinco días, que permitirán a los huéspedes trabajar junto a científicos e investigadores experimentados en el estudio y la protección del entorno marino.

Una parte de la recaudación de las actividades del ICRC se destinará a apoyar los esfuerzos de Innoceana, incluida su labor fundamental de conservación marina y educación en Costa Rica.

El ICRC se centrará en el estudio de las ballenas jorobadas, las tortugas marinas y el coral, con especial atención en la rehabilitación y la restauración. Además, el buque de investigación de Innoceana tendrá su base en la Hacienda en Sierpe del SCP Corcovado Wilderness Lodge.

“Soul Community Planet es una empresa de hotelería integral en crecimiento, fundada sobre los valores de la salud, la amabilidad y la ecología. En esencia, SCP atiende a quienes se identifican con el poderoso movimiento del consumo consciente”, expresó el fundador y director general de Soul Community Planet, Ken Cruse. “Nuestros huéspedes suelen ser muy conscientes de dejar los lugares que visitan mejor, como resultado de sus estancias. Con este fin, nuestra nueva asociación con Innoceana les permitirá a nuestros visitantes en Costa Rica tener una función importante en la mejora del frágil ecosistema marino de la Península de Osa, mientras disfrutan de una amplia gama de inolvidables ecoaventuras”.

“Estamos realmente complacidos de asociarnos con SCP Corcovado Wilderness Lodge para ofrecer a sus huéspedes oportunidades de aprender e involucrarse directamente en la conservación del ecosistema marino único que se encuentra en Península de Osa, Costa Rica”, manifestó Carlos Mallo, fundador y director general de Innoceana. “Y lo que es aún más importante, esta asociación también ayudará a Innoceana a ampliar nuestros esfuerzos de investigación y conservación con el fin de proteger este ecosistema crítico para las generaciones venideras”.

El inicio de esta asociación forma parte del programa Every Stay Does Good (Cada estadía hace el bien) de SCP, que tiene el propósito de generar resultados positivos cuantificables en el mundo cada vez que un visitante se hospeda en uno de sus establecimientos. Como parte de esta iniciativa, cada hotel de SCP trabaja con expertos locales para desarrollar programas que promuevan los valores de la salud, la amabilidad y la ecología de Soul Community Planet y contribuyan a dar respuesta a las necesidades del destino anfitrión. Por ejemplo, SCP Hilo se ha asociado con el Fondo para la Naturaleza de Hawái para ayudar a mantener vírgenes las playas de la isla al propiciar la recuperación de los desechos marinos. En Laguna Beach, SCP se ha asociado con Boardriders Foundation y SeaTrees by Sustainable Surf para promover la plantación de un “árbol marino” por cada estancia de huéspedes en el SCP Hotel de Laguna Beach. El programa Every Stay Does Good también incluye asociaciones en curso con One Tree Planted, WE Charities y Miracles For Kids.

El SCP Corcovado Wilderness Lodge es un hotel de cuatro estrellas independiente frente a la playa que cuenta con una casona principal, 14 villas con jardín, una casa de tres dormitorios sobre la playa, restaurante de servicio completo, dos bares, un club de playa, tres piscinas y un sinfín de instalaciones de ecoaventura.

El establecimiento está siendo renovado en varias fases y se está llevando a cabo un programa de remodelación de todas las habitaciones de huéspedes, el restaurante, la casa de la playa y las instalaciones, junto con la incorporación de un spa completo con un espacio dedicado a un Yoga Shala (casa del yoga) y para meditación. Los estándares de la renovación respaldan el compromiso de SCP con la sostenibilidad y la conservación.

Los huéspedes del SCP Corcovado Wilderness Lodge ya pueden empezar a hacer reservas para sus aventuras en Innoceana a partir de abril.

Acerca de Innoceana

Innoceana es una organización mundial de conservación marina sin fines de lucro que trabaja para preservar el océano para las generaciones futuras y capacitar a las comunidades costeras mediante el acceso a la educación y a herramientas innovadoras.

Acerca de Soul Community Planet

Soul Community Planet (SCP), con sede en Laguna Beach, California, nació de la visión de hacer del mundo un lugar mejor y atender a quienes valoran el bienestar, la amabilidad y la sostenibilidad. Como primera y única empresa de hotelería integral, los destinos de SCP, diseñados de forma artesanal, ofrecen alojamientos limpios, frescos, energéticamente eficientes y con un bajo nivel de residuos, opciones alimentarias que priorizan el consumo de plantas, espacios para socializar, colaborar y trabajar, junto con experiencias de bienestar superiores. Los nueve hoteles de SCP incluyen SCP Colorado Springs, SCP Redmond (Oregon), SCP Depoe Bay (Oregon), SCP Hilo, SCP Seven4One, Laguna Riviera Resort, SCP Mendocino Inn and Farm, Salishan Coastal Lodge by SCP Hotels y SCP Corcovado Wilderness Lodge. SCP apoya una serie de causas que comparten su visión a través del programa Every Stay Does Good (Cada estadía hace el bien) y de la donación del 5 % de sus ganancias a causas que se alinean con sus valores fundamentales. Para más información, visite Soulcommunityplanet.com o scphotels.com.

