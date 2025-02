SBC Medical Group Holdings anuncia la compra de bitcóin

TOKIO--(BUSINESS WIRE)--SBC Medical Group Holdings Incorporated (Nasdaq: SBC) (“SBC Medical” o la “Compañía”) anuncia que ha tomado la decisión de comprar bitcóin (BTC), la criptodivisa de mayor circulación en el mundo. Esta compra, por un total equivalente a 1000 millones de yenes, forma parte de las iniciativas estratégicas de la Compañía, cuyo objetivo es construir una base financiera sólida que respalde la creación de valor empresarial a largo plazo mediante la gestión flexible y eficiente del efectivo en respuesta a las condiciones macroeconómicas.





Las criptodivisas están ganando protagonismo como un nuevo depósito de valor y son reconocidas como un medio para mejorar la estabilidad financiera a través de la diversificación. Especialmente en períodos de inflación, las criptodivisas como el bitcóin pueden ser una herramienta eficaz para preservar los activos. Se espera que el bitcóin, la criptodivisa más importante por capitalización bursátil y con una oferta limitada, experimente una revalorización a largo plazo y cada vez se reconoce más como un medio atractivo de cobertura para las empresas frente a la inflación.

Esta compra supone un paso fundamental hacia el establecimiento de una base financiera sólida que pueda adaptarse con flexibilidad a diversos entornos económicos y respaldar un crecimiento sostenible. Mediante la adhesión a los principios de diversificación de activos y la aplicación de rigurosas medidas de gestión de riesgos, SBC Medical Group Holdings tiene la intención de gestionar este activo de forma prudente y responsable.

Con vistas al futuro, la Compañía seguirá priorizando las inversiones estratégicas que impulsen el crecimiento del negocio, al tiempo que aprovecha estrategias financieras flexibles, incluidas las criptodivisas, para maximizar sus ingresos. SBC Medical Group Holdings se compromete a mejorar la transparencia de sus operaciones y a reforzar la confianza tanto de los accionistas como de las partes interesadas.

La operación de compra fue ejecutada a través de Coinbase, Inc., una de las principales bolsas de criptomonedas de Estados Unidos, por SBC Medical Group Holdings, la sociedad de cartera del grupo en EE. UU. Esta decisión se tomó teniendo muy en cuenta los aspectos contables, fiscales y de ciberseguridad.

Las actualizaciones sobre nuestras iniciativas y progresos se compartirán a través de nuestro sitio web oficial. Agradecemos sinceramente a nuestros accionistas y partes interesadas su continuo apoyo y comprensión a medida que avanzamos en nuestras estrategias orientadas al crecimiento.

Detalles de la compra de criptodivisas

Criptodivisa que se compra: bitcóin Importe de la compra: equivalente a 1000 millones de yenes Período de compra: de febrero a mayo de 2025 (previsto)

Acerca de SBC Medical

SBC Medical, con sedes en Irvine (California) y Tokio (Japón), posee y ofrece servicios de gestión y productos a centros de tratamientos estéticos. La empresa se centra principalmente en la prestación de servicios integrales de gestión a clínicas franquiciadas, que incluyen, entre otros, necesidades de publicidad y marketing a través de diversas plataformas (como redes sociales), gestión de personal (como contratación y formación), reservas para clientes de clínicas franquiciadas, asistencia en el alquiler de viviendas para empleados franquiciados y alquiler de instalaciones, construcción y diseño de clínicas franquiciadas, la adquisición (reventa) de equipos médicos y consumibles médicos, el suministro de productos cosméticos a las clínicas franquiciadas para su reventa a los clientes de las clínicas, la concesión de licencias para el uso de tecnologías médicas patentadas y no patentadas, el uso de marcas y marcas comerciales, las soluciones de software informático (incluidas, entre otras, las consultas médicas remotas), la gestión del programa de recompensas a los clientes de las clínicas franquiciadas (programa de puntos de fidelidad de los clientes) y las herramientas de pago para las clínicas franquiciadas.



Para más información, visite https://sbc-holdings.com/

Declaraciones prospectivas

El presente comunicado de prensa tiene declaraciones prospectivas, las cuales no se refieren a hechos históricos ni constituyen declaraciones sobre las condiciones actuales, sino que representan únicamente las creencias de la empresa con respecto a los acontecimientos y resultados futuros, muchos de los cuales, por su naturaleza, son inherentemente inciertos y exceden el control de la empresa. Estas declaraciones reflejan la opinión actual de la empresa con respecto, entre otras cosas, a sus planes y estrategias de lanzamiento de productos, el crecimiento de sus ingresos y beneficios y sus perspectivas de negocio. En determinados casos, las declaraciones prospectivas pueden identificarse por el uso de palabras como "puede", "debería", "espera", "prevé", "contempla", "estima", "cree", "planea", "proyecta", "predice", "potencial", "objetivos" o "espera", o el negativo de dichos términos o de otros similares. La empresa advierte a los lectores de que no depositen un nivel de confianza indebido en las declaraciones prospectivas, que sólo se aplican a la fecha de este comunicado y están sujetas a diversos riesgos, incertidumbres, suposiciones o cambios en las circunstancias que son difíciles de predecir o cuantificar. Las declaraciones prospectivas se fundan en las expectativas actuales de la dirección y no son garantía de resultados futuros. La empresa no se compromete ni acepta obligación alguna de publicar actualizaciones o revisiones de las declaraciones prospectivas para reflejar cualquier cambio en sus expectativas o cualquier cambio en los acontecimientos, condiciones o circunstancias en los que se basan dichas declaraciones, salvo que así lo exija la ley. Los factores que pueden hacer que los resultados reales difieran materialmente de las expectativas actuales pueden surgir de vez en cuando, y no es posible para la Compañía predecir todos ellos; dichos factores incluyen, entre otros, los cambios en las condiciones económicas, empresariales, competitivas, de mercado y regulatorias mundiales, regionales o locales, y los enumerados bajo el título "Factores de riesgo" y en otros lugares en los archivos de la Compañía ante la Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. (la "SEC"), que se pueden consultar en el sitio web de la SEC, www.sec.gov.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

