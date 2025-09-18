SBC Medical acelera su estrategia multimarca con el modelo de dermatología híbrido de la instalación “Hada no Aozora Clinic”

IRVINE, California--(BUSINESS WIRE)--SBC Medical Group Holdings Incorporated (Nasdaq: SBC) (“SBC Medical”), proveedor global de servicios integrales de consultoría y gestión para corporaciones médicas y sus clínicas, anunció hoy el lanzamiento de una nueva marca, “Hada no Aozora Clinic”, cuya apertura está prevista para el 1 de octubre de 2025 en Tokio. Esta clínica adoptará un modelo híbrido de dermatología que integra dermatología general con cobertura de seguro y tratamientos estéticos de pago privado, impulsando la estrategia multimarca de SBC en el mercado de la medicina estética, en rápida expansión.









A medida que la esperanza de vida continúa aumentando y el envejecimiento demográfico se acelera, cada vez más personas buscan tratamientos que les ayuden a mantener el bienestar y un aspecto joven a lo largo de su vida. En este contexto, la dermatología estética está experimentando un crecimiento particularmente fuerte, impulsado por el creciente interés de los consumidores por la calidad de la piel y el cuidado preventivo.

Según la Sociedad Japonesa de Cirugía Plástica Estética, los procedimientos no quirúrgicos aumentaron de, aproximadamente, 1,62 millones en 2017 a 3,06 millones en 2024, y su participación en el total de tratamientos estéticos aumentó del 83 % al 88 % durante el mismo período, lo que demuestra tanto un rápido crecimiento del volumen como un cambio estructural que se aleja de las intervenciones quirúrgicas.

SBC aprovecha esta oportunidad de crecimiento y acelera la implementación de modelos dermatológicos eficientes y especializados que satisfacen la creciente demanda de atención no quirúrgica. “Hada no Aozora Clinic” combina servicios de seguros y de pago privado para abordar una amplia gama de necesidades dermatológicas, desde afecciones generales de la piel hasta tratamientos estéticos avanzados, lo que genera un entorno acogedor para una amplia variedad de pacientes, incluso quienes se inician en la medicina estética.

La clínica complementa las marcas existentes de SBC, como NEO SKIN CLINIC y JUN CLINIC, lo que permite al Grupo atender a segmentos de pacientes que abarcan desde principiantes hasta expertos, y desarrollar una cartera de alto margen y de múltiples niveles. SBC opera una red de más de 250 clínicas en todo el mundo y registra más de seis millones de visitas de pacientes al año. Gracias a su amplia experiencia tanto en atención privada como con seguros médicos, la compañía aprovecha sus operaciones estandarizadas y una red consolidada para mantener un modelo operativo altamente eficiente y de bajo costo.

“La demanda de dermatología estética ha crecido a un ritmo notable en los últimos años. Con el tiempo, SBC ha desarrollado una sólida estructura para ofrecer una amplia gama de servicios, tanto de pago privado como con cobertura de seguro. Tomando esto como punto de partida, creamos 'Hada no Aozora Clinic' para impulsar la convicción de nuestro Grupo de lograr que la medicina estética sea más accesible. Esta nueva marca representa un importante avance en la estrategia de crecimiento de SBC Medical Group, lo que nos permite atender diversas necesidades de la piel en todas las generaciones, afirmó Yoshiyuki Aikawa, director ejecutivo de SBC Medical Group Holdings.

Acerca de SBC Medical

SBC Medical, tiene su sede central en Irvine (California) y Tokio (Japón); es titular y prestador de servicios de gestión y productos para centros de tratamientos estéticos. La empresa se especializa principalmente en la prestación de servicios integrales de gestión a las clínicas franquiciadas, en particular, entre otros, de necesidades de publicidad y marketing a través de diversas plataformas (como por ejemplo, redes sociales), gestión de personal (por ejemplo, contratación y formación), reservas para clientes de clínicas franquiciadas, asistencia para el alquiler de viviendas e instalaciones para los empleados franquiciados, construcción y diseño de clínicas franquiciadas, adquisición (reventa) de equipos médicos e insumos médicos, suministro de productos cosméticos a las clínicas franquiciadas para su reventa a los clientes de las clínicas, concesión de licencias para tecnologías médicas patentadas y no patentadas, uso de marcas y marcas comerciales, soluciones de software informático (en particular, las consultas médicas a distancia), gestión del programa de recompensas a los clientes de las clínicas franquiciadas (programa de puntos de fidelización de clientes) y herramientas de pago para las clínicas franquiciadas.

Para obtener más información, visite https://sbc-holdings.com/en

Hada no Aozora Clinic: https://hadanoaozora.jp/ (sitio solo en japonés)

