Save the Children y THINKMD amplían su alianza para mejorar las vidas de los niños en todo el mundo

El nuevo acuerdo, que abarca a toda la empresa, permitirá la adopción y entrega de evaluaciones de salud similares a las de un médico a nivel mundial

BURLINGTON, Vermont–(BUSINESS WIRE)–Save the Children, una de las principales organizaciones orientada a mejorar las vidas de los niños, y THINKMD, una plataforma de inteligencia clínica creada por médicos, anunciaron el acuerdo de licencia de tecnología que abarca a toda la empresa y tiene como meta expandir la asociación existente entre las organizaciones, además de permitir la adopción y el escalamiento de la plataforma de THINKMD, con el propósito de mejorar la salud de los niños a nivel mundial.





El acuerdo empresarial global de software de salud digital, el primero para Save the Children, se basa en las asociaciones actuales de Save the Children y THINKMD en Bangladesh, Indonesia y Kenia. Con un impacto comprobado en estos países desde 2017, que incluye más de 366 000 evaluaciones clínicas de alta calidad realizadas por más de 400 trabajadores de la salud de primera línea, el acuerdo reduce las barreras y agiliza la adopción y escalamiento de la plataforma de análisis de datos e inteligencia clínica de THINKMD en los programas de Save the Children en todo el mundo.

El enfoque de la asociación se centrará en brindar servicios de atención médica más oportunos, efectivos y de alta calidad a los niños, independientemente de dónde vivan. La plataforma de THINKMD ayuda a los trabajadores de la salud a evaluar y clasificar mejor a los niños, con hasta un 95 % de correlación clínica con la de un médico. Save the Children aportará su amplia experiencia en salud y desarrollo infantil en más de 120 países para garantizar que las soluciones se adapten a las necesidades específicas de cada comunidad.

“ Cob THINKMD, tenemos una larga historia de colaboración exitosa y de gran impacto”, comentó Janti Soeripto, presidente y director ejecutivo de Save the Children en EE. UU. “ Al utilizar las soluciones de THINKMD para mejorar la calidad clínica y adquirir mejores datos, vemos claramente la combinación de las fortalezas de estos socios para tener un impacto significativo en la salud y el bienestar de los niños en algunas de las comunidades más vulnerables del mundo”.

“ Esta nueva asociación es un paso clave para abordar las barreras que existen en la adopción sostenible y la ampliación de la tecnología de la salud digital por parte de los ministerios de salud, las grandes agencias internacionales y las organizaciones no gubernamentales, y para avanzar en nuestras misiones de mejorar la salud y la salud y el bienestar de los niños y sus familias en todo el mundo”, comentó el Dr. Barry Finette, cofundador de THINKMD

“ Con la plataforma THINKMD, los trabajadores de salud de primera línea se ven capacitados para tomar decisiones clínicas basadas en evidencia, así como brindar atención de mayor calidad a los niños utilizando tecnología y apoyo en tiempo real”, dijo el Dr. Zaeem Haq, director médico global de Save the Children. “ Los beneficios clínicos de nuestra asociación en la práctica se han probado en países piloto y, como tal, estamos encantados de ampliar el impacto de esta solución innovadora juntos en nuestros programas internacionales”.

“ THINKMD se dedica a mejorar la calidad y el acceso a la atención médica a través de tecnología inteligente. Por otra parte, dependemos de los socios implementadores para escalar nuestro impacto”, señaló Chris Powell, director ejecutivo de THINKMD. “ Save the Children es un socio ideal y un catalizador que cuenta con algunos de los conocimientos más amplios en salud y bienestar infantil. Es un gran placer expandir nuestra asociación y lograr el impacto de salud a escala con el que ambas organizaciones están comprometidas.

Ahora, los socios están trabajando activamente para actualizar el acuerdo mediante el lanzamiento de nuevos proyectos y programas de país que cuentan con la plataforma de THINKMD.

Acerca de Save the Children

Save the Children cree que todos los niños se merecen un futuro. Tanto en los Estados Unidos como en todo el mundo, hacemos todo lo que sea necesario, todos los días y en tiempos de crisis, para que los niños puedan cumplir con su derecho a tener un comienzo saludable en la vida, la oportunidad de aprender y la protección contra daños. Con más de 100 años de experiencia, somos la primera y principal organización infantil independiente del mundo: transformamos vidas y el futuro que compartimos. Síganos en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube.

Acerca de THINKMD

THINKMD es una plataforma de inteligencia de salud clínica creada por médicos que hace posible que cualquier persona brinde evaluaciones de salud y opciones de tratamiento similares a las de un médico para el 50% de las personas del mundo que no tienen acceso a una. THINKMD, una empresa de impacto social, ayuda a los usuarios en la primera línea de atención médica a identificar qué tan enferma está una persona, qué enfermedades puede tener y qué pasos apropiados tomar a continuación. La tecnología científicamente validada, que utiliza las pautas de la Organización Mundial de la Salud (OMS), está traducida a más de 15 idiomas y se encuentra actualmente está activa a través de socios implementadores en 10 países. THINKMD empodera a los usuarios, las organizaciones de atención médica y los gobiernos con datos adquiridos que informan la toma de decisiones clínicas y de salud pública precisas. Obtenga más información en www.thinkmd.org.

