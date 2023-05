Saturno rompe récord en el sistema solar con el descubrimiento de 62 nuevas lunas

Saturno ha dejado atrás a Júpiter en una carrera por el título del planeta con más lunas en nuestro sistema solar.

A principios de este año, los científicos anunciaron el hallazgo de 12 nuevas lunas en Júpiter, elevando su total a 95. Mientras tanto, Saturno contaba con 83 lunas confirmadas en ese momento.

No obstante, recientemente, los astrónomos han revelado el descubrimiento de 62 lunas adicionales en Saturno, llevando su recuento a un asombroso récord de 145 lunas, según un comunicado oficial de la Universidad de Columbia Británica en Canadá.

Este sorprendente descubrimiento ha llevado a los investigadores a concluir que Júpiter no tiene posibilidad de superar a Saturno en número de lunas. “Saturno ganará por mucho”, afirmó Mike Alexandersen, astrónomo del Centro de Astrofísica de Harvard y Smithsonian, en declaraciones a The New York Times. Con un toque de ironía, agregó: “Ya no creo que sea un concurso”.

La historia de las lunas de Saturno se remonta a siglos atrás. La primera luna conocida de Saturno, Titán, fue descubierta en 1655 por el científico holandés Christiaan Huygens.

Luego, entre 1671 y 1684, Jean-Dominique Cassini, detectó otras cuatro lunas. Por lo que, los astrónomos continuaron descubriendo más satélites alrededor de Saturno.

Sin embargo, fue durante la misión de la nave espacial Cassini, que se estudió de cerca a Saturno de 2004 a 2017, descubriendo una gran cantidad de lunas, según la Agencia Espacial Europea.

Los nuevos avistamientos de lunas fueron realizados por dos grupos de astrónomos, uno de ellos utilizó el Telescopio Subaru en Hawái para detectar las lunas de Saturno a mediados de la década de 2000, mientras que el otro grupo observó al planeta utilizando el Telescopio Canadá-Francia-Hawái en la cima del volcán Mauna Kea, entre 2019 y 2021.

Aunque se detectaron posibles lunas hace varios años, llevó tiempo rastrear los objetos y confirmar que realmente estaban orbitando el planeta.

En total, se descubrieron 63 lunas nuevas, y el primer anuncio se realizó en 2021: “Saturno no solo casi ha duplicado su número de lunas, ahora tiene más satélites que todos los demás planetas del sistema solar combinados”, informó Brett Gladman, uno de los investigadores involucrados en el descubrimiento y astrónomo de la UBC.

Las nuevas lunas de Saturno se clasifican como irregulares, lo que significa que tienen órbitas grandes e inclinadas, según el comunicado oficial de la UBC que describe los hallazgos.

Los científicos creen que estas lunas son el resultado de colisiones y separaciones ocurridas en el pasado, brindando información valiosa sobre los eventos del sistema solar primitivo. Este descubrimiento plantea nuevas preguntas y desafíos en el estudio de nuestro sistema solar y sus orígenes.