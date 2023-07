Satélites de Starlink de la empresa de Elon Musk emiten radiación

Los satélites de Starlink, de la empresa SpaceX, del multimillonario Elon Musk, están emitiendo radiación que interfiere en los intentos de los astrónomos de captar señales de radio procedentes de los confines del cosmos.

Según el estudio, las emisiones no son intencionadas y son independientes de las señales que envían y reciben de nuestro planeta.

“Las constelaciones de satélites Starlink de SpaceX emiten radiación hacia el cielo nocturno, lo que podría interferir en los intentos de los astrónomos de captar señales de radio procedentes de los confines del cosmos”, se destacó sobre el descubrimiento que estaría interfiriendo con la ciencia.

En este sentido, los expertos señalaron que los satélites que emiten radiación están filtrando ondas de radio de baja frecuencia distintas de las bandas de enlace descendente que tiene asignadas. “Ondas de radio no intencionadas que contaminan las bandas de longitud de onda que se supone están protegidas para la radioastronomía, por lo que podrían afectar a nuestra capacidad para practicar la astronomía”.

Las señales han sido identificadas en casi 50 satélites, se informó sobre la contaminación que están provocando en el estudio para comprender mejor el impacto de las constelaciones de satélites en la radioastronomía.

A pesar de los obstáculos para la ciencia, SpaceX no está violando ninguna ley. Actualmente, no existe una regulación internacional que aborde específicamente este tipo de radiación.

“Esto hace (satélites de Starlink que emiten radiación) que no solo nos preocupen las constelaciones existentes, sino aún más las previstas”, afirma en el comunicado el coautor Benjamin Winkel, astrónomo del Instituto Max Planck.

Scientists – among others from the MPIfR – have used the LOFAR telescope to find unintended electromagnetic radiation emanating from large satellite constellations:https://t.co/KKIIj6ouHI

— Max-Planck-Institut für Radioastronomie (@MPIfR_Bonn) July 5, 2023