Sarepta Therapeutics anuncia a los destinatarios de Route 79, el Programa de Becas de Duchenne, para el año académico 2025-2026

– Entre los destinatarios se incluyen 20 personas con Duchenne y cinco hermanos de personas con la enfermedad





– En su 8vo año, el programa ha otorgado más de 150 becas.

CAMBRIDGE, Mass.--(BUSINESS WIRE)--Sarepta Therapeutics, Inc. (NASDAQ:SRPT), líder en medicina genética de precisión para enfermedades raras, anunció hoy a los 25 destinatarios de Route 79, el programa de becas de Duchenne para el año académico 2025-2026. De las becas académicas, 20 se le concederán a personas con Duchenne y cinco a hermanos de personas con Duchenne.

Hoy en su octavo año, el programa se creó para reconocer a las personas que viven con distrofia muscular de Duchenne mientras cursan su educaciónposterior a la secundaria. En 2022, se amplió el programa para incluir a los hermanos de personas con Duchenne en reconocimiento del impacto que un diagnóstico de Duchenne puede tener en toda la familia. Cada alumno recibirá una beca de hasta $5,000.

“En nombre de Sarepta y del comité de selección, nos complace anunciar a los destinatarios de Route 79, el programa de becas de Duchenne, para el año académico 2025-2026. Estos 25 estudiantes excepcionales son un ejemplo de la dedicación a sus estudios. Además de transmitir su curiosidad intelectual, los ensayos de los destinatarios de este año hablaron sobre la importancia de defender el crecimiento y el cambio a nivel personal y social”, dijo Diane Berry, Ph.D., vicepresidenta ejecutiva y directora de política global y promoción de Sarepta. “Como reflexionamos sobre el tema del Día Internacional de la Duchenne de este año, “Familia: el corazón del cuidado”, se nos recuerda la fortaleza y la flexibilidad que se encuentran no solo en quienes viven con Duchenne, sino también en los hermanos que los apoyan. Nos honra apoyar a estos jóvenes mientras persiguen sus objetivos educativos, y les deseamos un gran éxito dondequiera que los lleve su recorrido académico.”

Los destinatarios de la beca son elegidos por un comité de selección independiente compuesto por miembros de la comunidad de Duchenne, quienes tienen en cuenta la participación en la comunidad de cada solicitante, así como la participación comunitaria, el ensayo personal y la carta de recomendación. Las presentaciones son anonimizadas para el panel de selección sin indicación de si el candidato ha recibido, o planea recibir, una terapia de Sarepta.

Entre los destinatarios se encuentra Jared Conant, que tiene Duchenne y es un estudiante que está por comenzar su último año en la Universidad Southern Maine. Está por titularse en Ingeniería eléctrica y dijo que lo atrajo al campo de estudio porque combina el diseño, la resolución de problemas y el pensamiento sistémico. “Estoy estudiando para convertirme en ingeniero no solo para construir tecnología, sino para construir una vida que demuestre que la posibilidad es siempre mayor que la circunstancia”, afirmó.

Destinatarios de la beca Route 79 2025-2026

Cyrus Antony, Pennsylvania State University - Penn State World Campus

Selim Argun, Emmanuel College

Brian Brown, Colby-Sawyer College

Jared Conant, University of Southern Maine

Charles Cooley, Southern Methodist University

Bradon Coy, University of Florida

Augusten Dreher, Mount Wachusett Community College

Corbin Fanning, Texas A & M University-College Station

Declan Hickey, Curry College

Alexander Llauro, California Lutheran University

Joel Poysky, Houston Christian University

Nicolas Raymond-Paez, Harford Community College

Ryan Schultz, Rowan University

Jasdeep Singh, Cleveland Institute of Art

Robert Sullivan, John Carroll University

Braden Van Eperen, Union College

Connor Vassigh, Lone Star College System

Max Vertin, Hastings College

Joseph Ware, Liberty University

Caulder Williams, Life University

Destinatarios de la beca para hermanos Route 79 2025-2026

James Cooley, The University of Texas at Austin

Amanda Fanning, Texas A & M University-College Station

Austin Vassigh, Texas A & M University-College Station

Chance Vertin, Cowley County Community College

Meagan Woods, Universidad Michigan Central

Acerca de Route 79, el programa de becas de Duchenne

El programa Route 79 está diseñado para ayudar a los estudiantes que tienen Duchenne y a los hermanos de personas que tienen Duchenne a alcanzar sus objetivos educativos posteriores a la secundaria. Los destinatarios de las becas son elegidos por un comité independiente de miembros de la comunidad de Duchenne en función de la participación comunitaria de un solicitante, su ensayo personal y su carta de recomendación. La causa subyacente de Duchenne es una diferencia en la codificación genética de la distrofina. La distrofina es una proteína esencial que desempeña un papel fundamental en la estructura, la función y la conservación musculares. La importancia numérica del nombre de la beca, Route 79, se relaciona con los 79 exones del gen de la distrofina. Para obtener más información, visite sarepta.com/route79.

Acerca de Sarepta Therapeutics

Sarepta tiene una misión urgente: diseñar medicina genética de precisión para enfermedades poco frecuentes que devastan vidas y acortan el futuro. Contamos con modelos de liderazgo en la distrofia muscular de Duchenne (DMD) y estamos creando una sólida cartera de programas para enfermedades musculares, del sistema nervioso central y cardiacas. Para obtener más información, visite www.sarepta.com o síganos en LinkedIn, X, Instagram y Facebook.

Publicación de información en Internet

Normalmente, publicamos información que puede ser importante para los inversores en la sección “Para inversores” de nuestro sitio web en www.sarepta.com. Alentamos a los inversores y posibles inversores a consultar nuestro sitio web periódicamente para obtener información importante sobre nosotros.

Contacts

Contacto con inversores:

Ian Estepan, 617-274-4052



iestepan@sarepta.com

Contacto con los medios:

Kara Hoeger



khoeger@sarepta.com