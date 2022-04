Sappi Casting and Release anuncia una nueva superficie de laminado con una estética, textura y rendimiento superiores: Arrio™

Este proceso innovador ofrece consistencia, sostenibilidad, funcionalidad y menores costes

BOSTON–(BUSINESS WIRE)–Sappi, productor y proveedor líder de papel diversificado, productos de embalaje y pulpa de disolución, ha lanzado hoy Arrio, una solución de superficie laminada decorativa que ofrece una estética notable, una háptica de primera calidad y resistencia a los arañazos y a las huellas dactilares para superficies de alto desgaste. Gracias a Arrio, que atiende las necesidades insatisfechas de los clientes, Sappi se convertirá ahora en la única empresa que ofrece superficies acabadas de alta fidelidad y con una textura 100 % replicada, disponible en formato plano, y que con el tiempo se ampliará para incluir una biblioteca de texturas en 3D.

Con su superficie acrílica duradera, Arrio proporciona superficies con acabados extraordinariamente detallados y realistas que, con el tiempo, soportarán múltiples texturas y colores de decoración, efectos de brillo, diferentes profundidades y contrastes visibles. El proceso de fabricación de alta precisión de Sappi genera exactamente el mismo acabado superficial a lo largo del tiempo sin variación ni pérdida de definición. Arrio, que ofrece una superficie superior a la melamina convencional en cuanto a estética y rendimiento, es una solución perfecta para superficies decorativas y funcionales en muebles, superficies de trabajo, armarios de cocina y mucho más.

“Estamos emocionados con la presentación de Arrio, que no es un molde que aplica textura, sino que es la propia superficie acabada”, ha declarado Mark Hittie, director de estrategias de productos antiadherentes de Sappi Casting and Release. “Arrio proviene del espíritu y la competencia principal de Sappi: hacemos textura, impulsamos la textura. Es otro ejemplo de cómo Sappi ofrece un producto innovador y de alta calidad que supera las opciones tradicionales, reduce el coste y abre un abanico de posibilidades para los consumidores. También estamos orgullosos de que Sappi haya creado Arrio pensando en la sostenibilidad. La superficie acrílica duradera prolonga la vida útil del producto y no requiere la aplicación o eliminación de capas de película protectora, lo que reduce los costes de fabricación y los residuos”, añade.

A diferencia de las superficies producidas con un proceso de excímer, Arrio ofrecerá una textura de superficie personalizable única, que incluye varios acabados planos y texturas con múltiples niveles de brillo, como diseños de madera o piedra. El proceso de fabricación proporciona un 100 % de consistencia, pedido a pedido, en cuanto a textura, brillo, tacto y función. Arrio ofrece una solución superior a los conceptos existentes debido a su infinito potencial de personalización. También proporciona una háptica superior, que incluye superficies supermates, de tacto suave y de alta intensidad de color, y es adecuada para aplicaciones de envoltura de un solo radio.

Arrio también ofrece unos costes de inversión significativamente más bajos para las superficies acabadas encoladas y prensadas gracias al ahorro y la eficacia de los fabricantes en los procesos de manipulación, envío y colocación.

Ofrecida inicialmente en una textura supermate, resistente a las huellas dactilares y de tacto suave llamada Matte Haven, con una decoración en negro, la plataforma Arrio seguirá desarrollándose con la futura adición de opciones de textura y color de decoración.

Los productos y texturas con visión de futuro de Sappi siguen aprovechando la tecnología más avanzada de su fábrica de Westbrook, en Maine. Sappi ha estado a la vanguardia de la innovación y la evolución tecnológica en la industria del papel antiadherente, con casi 80 años de experiencia en la creación de texturas.

Para solicitar un kit de lanzamiento de Arrio, póngase en contacto con su representante de ventas de Sappi. Si desea más información sobre Arrio y los papeles de molde y antiadherentes de Sappi, visite: www.sappi.com/sappi-casting-release-papers.

Acerca de Sappi North America, Inc.

Sappi North America, Inc. con sede en Boston, es líder del mercado en la conversión de fibra de madera en productos superiores que los clientes demandan en todo el mundo. El éxito de nuestros negocios diversificados – papeles gráficos revestidos de alta calidad, pasta disolvente y papeles de embalaje y especialidades – está impulsado por las sólidas relaciones con los clientes, el mejor personal de su clase y los activos, productos y servicios ventajosos. Nuestros papeles gráficos de alta calidad, como McCoy, Opus, Somerset y Flo, son la plataforma clave para revistas, catálogos, libros, correo directo y publicidad impresa de alta gama. Somos uno de los principales fabricantes de pasta disolvente con nuestra marca Verve, una fibra sostenible que se utiliza en una amplia gama de productos, incluyendo fibras textiles y artículos para el hogar. Suministramos papeles especiales y de embalaje sostenibles para aplicaciones de embalaje de lujo y cartón plegable con nuestras marcas de embalaje de una sola capa, Spectro y Proto, y para las industrias alimentaria y de etiquetas con nuestro papel especial, LusterCote. También somos uno de los principales proveedores mundiales de papeles para fundición y desmoldeo con nuestras líneas Ultracast, PolyEx y Classics para las industrias de la automoción, la moda y los films de ingeniería. Los clientes confían en Sappi por su gran experiencia técnica, operativa y de mercado; por sus productos y servicios suministrados con una alta calidad y fiabilidad constantes; y por sus activos de última generación y competitivos en cuanto a costes y su espíritu innovador.

Sappi North America es una filial de Sappi Limited (JSE), una compañía global con sede en Johannesburgo (Sudáfrica), con más de 12 000 empleados y operaciones de fabricación en tres continentes en siete países y clientes en más de 150 países.

