Santini, el “hombre más guapo de Italia” se convierte en sacerdote

Edoardo Santini, considerado el “hombre más guapo de Italia”, ha generado polémica tras anunciar que se consagrará su vida a Dios y se convertirá en sacerdote.

Por medio de sus redes sociales, el joven informó a sus miles de seguidores que tomará un nuevo camino; renunciando a su carrera de modelaje y el espectáculo.

“Pero no abandonaré todas mis pasiones; simplemente las viviré de otra manera, ofreciéndolas a Dios”, afirmó el joven de 21 años; dejando una serie de preguntas.

Santini, fue declarado en el 2019 el “hombre más guapo de Italia“; título que le hizo ganar varios seguidores a nivel mundial; destacando por su porte varonil. Con tan solo 17 años, este joven italiano también se convirtió en un campeón de natación.

Sus logros en el mundo del deporte y la moda están en su mejor momento, pero el llamado de Dios es más fuerte.

El joven estudió artes dramáticas y aprendió a bailar para hacer realidad el sueño de convertirse en una estrella de televisión o de los escenarios mundiales, sueño en el que seguía trabajando.

Según Santini, su convivencia con dos sacerdotes en el 2022 le cambiaron la vida y decidió estudiar teología. Los estudios bíblicos fueron calificados por el modelo y atleta como la mejor experiencia de su vida.

El joven, actualmente ha ingresado en un seminario en los alrededores de Florencia, dejando atrás su vida de modelaje, actuación y danza.

“En los últimos años he conocido a personas maravillosas que me han dado mucho y me han permitido experimentar el arte. No abandonaré todo, porque mis pasiones son parte de mí, pero las viviré y las volveré a proponer en diferentes contextos”, dijo al confirmar su decisión.