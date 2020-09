Santiago, el pequeño luchador que venció el cáncer soportando 90 quimioterapias

EEUU.- Santiago Morales, un pequeño luchador de 4 años de edad, logró vencer el cáncer tras soportar 90 quimioterapias.

Su historia se ha viralizado en las redes sociales por su ímpetu en sobrellevar el sufrimiento del doloroso tratamiento, a veces sin contar con el apoyo de sus padres, quienes tenían restricciones por temor a que contagiaran al pequeño con el nuevo virus.

Santiago, era un niño bastante activo y sano, pero la vida le cambió de la noche a la mañana, dejando lecciones que marcan toda la existencia.

“Él era demasiado activo, salía a correr conmigo, corríamos 45 minutos, siempre estaba corriendo”, recordó la madre del pequeño luchador, Andrea Morales.

Calificó la experiencia como algo inesperado que golpea fuerte y sin avisar. “La verdad es algo que uno, como padre, no se espera”.

La leucemia inició a mostrar signos en enero del 2020, cuando la pandemia comenzaba en algunos países. Mientras el mundo se preparaba para combatir el coronavirus; Santiago se preparaba para su primera quimioterapia.

Afortunadamente el cáncer fue detectado a tiempo, evitando que el número de células leucémicas en la sangre y la médula ósea incrementaran.

La crisis por la pandemia complicó el desarrollo del tratamiento, las restricciones y el no poder ver a sus padres en vez de restarse fuerza al menor, le sumaron ganas de vivir.

“Es un momento que uno no puede creer que ya terminó el tratamiento, que ya no va a tener más quimioterapia, que ya no va a sufrir más en la cama, que ya no va a llorar, que está fuera de esa etapa”, dijo el padre, Ricardo Morales.

Santiago, ha logrado vencer el cáncer, pero se mantendrá en observación por dos años para declararlo libre de toda célula cancerígena.