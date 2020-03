Sanders y Biden lideran resultados en el Super Tuesday

Los dos candidatos demócratas que van liderando los resultados en las elecciones primarias de este 3 de marzo, denominadas Super Tuesday son el socialista democrático Bernie Sanders y el expresidente Joe Biden.

Son 14 estados que pulsarán la aceptación del candidato con mayor posibilidad a ganar la nominación demócrata y que competirá con Donald Trump.

Mike Bloomberg se dirige a sus seguidores en Florida. “Siempre es bueno estar de vuelta en Florida. Juntos, con su apoyo, venceremos a Trump y reconstruiremos América.

Thank you Vermont! It is an honor to be your senator. Let's go forward and transform the country together. https://t.co/XiUeH3P0WH

— Bernie Sanders (@BernieSanders) March 4, 2020