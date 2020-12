Sanders amenaza con retrasar anulación del veto de Ley de Defensa si el Senado rechaza plan de estímulo

El excandidato y líder demócrata, Bernie Sanders amenazó con retrasar la anulación del veto a la Ley de Defensa si el Senado rechaza el plan de estímulo de dos mil dólares que el Congreso aprobó el pasado lunes.

La aprobación del nuevo alivio económico es parte de las exigencias hechas por el gobernante, Donald Trump, quien calificó de vergonzoso el acuerdo presentado y que impulsaba la entrega de 600 dólares por ciudadano.

Aunque el mandatario firmó el plan de estímulo de forma sorpresiva el pasado domingo, horas después el Congreso aprobó un nuevo alivio, el cual tiene que ser ratificado por el Senado.

Tras la aprobación del nuevo alivio económico, Sanders se convirtió en uno de sus defensores amenazando con retrasar el veto a la Ley de Defensa si el Senado se niega a ratificarlo.

“Déjenme ser claro: Si el senador McConnell no está de acuerdo con un voto a favor o en contra para proporcionar a la gente trabajadora de nuestro país un pago directo de $2,000 dólares, el Congreso no se irá a casa para la víspera de Año Nuevo”, amenazó Sanders.

El mensaje en sus redes sociales está dirigido al portavoz de la mayoría en el Senado, Mitch McConnell quien ha solicitado votar para anular el veto de Trump.

“Hagamos nuestro trabajo… Esta semana en el pleno del Senado, Mitch McConnell, quiere votar para anular el veto de Trump a la ley de defensa de $740 mil millones y luego irse a la casa para el Año Nuevo. Yo voy a objetar esto hasta que logremos un voto a la legislación para proveer pagos directos de $2,000 dólares a la clase trabajadora”, puntualizó el senador.

La votación para poner en marcha el estímulo de dos mil dólares alcanzó 275 votos a favor y 134 en contra de la entrega de unos cheques de ayuda por el COVID-19.

Trump amenazó la semana pasada con bloquear una ayuda masiva por la pandemia y un paquete de gastos fiscales si el Congreso no incrementaba los pagos de 600 a 2.000 dólares y recortaba otros gastos.

El mandatario retrocedió en sus demandas el domingo mientras se avecinaba un posible cierre del gobierno.

Ahora es Bernie Sanders quien ha utilizado esa estrategia, indicando que retrasará la anulación del veto de la Ley de Defensa si el Senado, de mayoría republicana, se niega a aprobar el alivio.

