Sandbox VR se lanza a la franquicia; crece un 60 % y planea abrir 280 nuevas franquicias

La empresa superó los 1,2 millones de entradas vendidas en 2023 y registró un aumento interanual del 33 % en la venta de entradas para 2024

El primer establecimiento en Australia abrió sus puertas en agosto, ampliando la presencia mundial de la empresa a cuatro continentes, nueve países y 50 tiendas

SAN FRANCISCO–(BUSINESS WIRE)–Sandbox VR, el principal destino mundial de experiencias de realidad virtual basadas en la localización, anuncia importantes hitos en el crecimiento de su programa de franquicias. La empresa registró un crecimiento del 60 % en acuerdos de franquicia en el segundo trimestre, con planes para abrir 280 nuevas franquicias en los próximos cuatro años. Este anuncio se produce tras la apertura de su tienda número 50 el 15 de agosto. Situado en Gold Coast, el nuevo local es el primer Sandbox VR en Australia, ampliando su presencia global a cuatro continentes y nueve países.





Desde la apertura de su primera tienda en Hong Kong en 2017, Sandbox VR creció rápidamente su huella global con prósperas ubicaciones de propiedad corporativa y un sólido programa de franquicias. En la actualidad, más de 100.000 jugadores juegan cada mes en sus establecimientos de todo el mundo. En 2023, la empresa superó los 1,2 millones de entradas vendidas y experimentó un aumento interanual del 33 % en las ventas de entradas para 2024. Las sedes corporativas de Sandbox VR, 37 en total, alcanzaron un hito de ingresos con una tienda media que superó los $1,9 millones anuales.

El programa de franquicias de Sandbox VR se lanzó en 2019 para los mercados internacionales y se abrió para los territorios estadounidenses en abril de este año. En esos cuatro meses, el 33 % de los territorios de franquicia estadounidenses disponibles de Sandbox VR han sido reclamados por socios de franquicia nuevos y existentes. La franquicia ha sido fundamental para hacer de Sandbox VR la startup de realidad virtual (RV) basada en la ubicación de más rápido crecimiento a nivel mundial, y este impulso en los Estados Unidos señala un rápido crecimiento continuo. Todavía hay oportunidades limitadas para ubicaciones privilegiadas y exclusividad territorial en los Estados Unidos.

“ Cuando empecé a crear Sandbox VR, me propuse construir el futuro del entretenimiento. Nunca lo habría logrado sin el equipo adecuado de personas que me ayudaran a construir las experiencias más inmersivas del mundo utilizando tecnología de realidad virtual de vanguardia”, dijo Steve Zhao, CEO y fundador de Sandbox VR. “ A medida que nos expandimos por todo el mundo, sabemos que es fundamental trabajar con los socios adecuados. Estamos encantados de anunciar la 50.° ubicación de Sandbox VR en colaboración con nuestros socios de franquicia, Bao Phung y Keith Le, y esperamos trabajar con socios de franquicia apasionados de todo el mundo para abrir cientos más en los próximos cuatro años”.

“ Consideramos una empresa de realidad virtual basada en la localización diferente cuando se trataba de explorar nuestras oportunidades de franquicia, pero finalmente determinamos que queríamos asociarnos con Sandbox VR, el líder en la categoría”, dijo Bao Phung, propietario de Sandbox VR Gold Coast. “ Asociarnos con Sandbox VR fue la decisión más ventajosa y estratégica para nuestro negocio, ya que nos permitió introducir en Australia juegos inmersivos que no se pueden jugar en ningún otro lugar en la plataforma de RV de cuerpo completo más inmersiva del mundo”. Gold Coast, que atrae a 13 millones de visitantes al año, es la elección natural para nuestra primera ubicación. Estamos impacientes por presentar una realidad totalmente nueva tanto a los australianos como a los visitantes”.

Los socios de franquicia de Sandbox VR en Reino Unido e Irlanda, VR Entertainment Group, son la prueba de la fortaleza del programa de franquicias de Sandbox VR. Desde el lanzamiento de su primera tienda en Londres en julio de 2022, y la segunda en Birmingham un año después, superaron el hito de los $10 millones de ingresos. Solo en Londres, VR Entertainment Group registró un aumento del 16,8 % en el número de clientes en lo que va de año y prevé que sus ingresos en 2024 superen los $5 millones.

“ Creo que nuestro éxito se debe a la fuerza de nuestra asociación con Sandbox VR”, dijo Andy Scanlon, cofundador y CEO de VR Entertainment Group. “ Su equipo corporativo, de marca y de RV de primera clase, junto con nuestra experiencia local y la determinación de convertir a Sandbox VR en la marca líder de entretenimiento inmersivo en el Reino Unido e Irlanda, ha dado lugar a un nexo de unión que ofrece experiencias realmente increíbles a nuestros clientes”.

Sandbox VR está creando el futuro del entretenimiento mediante la creación de las experiencias más inmersivas del mundo utilizando tecnología propia de realidad virtual. Su sistema patentado de seguimiento del movimiento, que capta los movimientos de todo el cuerpo del jugador, se combina con la háptica de alta calidad para ofrecer a los jugadores un realismo sin precedentes y una inmersión total que no es posible con la RV doméstica u otras plataformas de RV basadas en la localización. Los propios cuerpos de los jugadores actúan como mandos del juego; todo lo que tienen que hacer es entrar en el mundo virtual y participar en la acción que se desarrolla a su alrededor.

Todas las experiencias Sandbox VR, ocho en total, han sido desarrolladas por estudios internos de juegos AAA de Hong Kong y Vancouver, dirigidos por veteranos de la industria del videojuego, y están diseñadas específicamente para que los grupos jueguen como experiencias sociales. Equipos de hasta seis personas recorren y exploran libremente mundos virtuales juntos, confiando los unos en los otros para triunfar.

ACERCA DE SANDBOX VR

Sandbox VR es el principal destino del mundo para juegos de realidad virtual premium basados en la localización. La empresa ha creado la plataforma de RV de cuerpo entero más inmersiva del mundo y cuenta con juegos exclusivos, incluidas experiencias originales y de marca, como Squid Game Virtuals, creado en colaboración con Netflix. Sandbox VR, que ya opera en 50 ubicaciones y atrae a más de 100.000 jugadores al mes, está ampliando rápidamente su presencia mundial con prósperas ubicaciones de propiedad corporativa y un sólido programa de franquicias. La empresa ha sido reconocida como una de las 2024 Most Innovative Companies de Fast Company y es la 129.° empresa de más rápido crecimiento de Estados Unidos en la lista 2024 Inc. 5000 de 2024. Sandbox VR tiene su sede en San Francisco (California) y oficinas en Hong Kong y Vancouver. La última ronda de la empresa recaudó más de $37 millones de inversores como Andreessen Horowitz, Alibaba Entrepreneurs Fund, Gobi Partners y Craft. Entre los inversores individuales figuran Justin Timberlake, Katy Perry, Kevin Durant y Will Smith.

