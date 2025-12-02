Honduras

Salvador Nasralla supera a Nasry Asfura en el nuevo conteo

En el nuevo recuento de votos, el candidato del Partido Liberal ha dado un giro que podría convertirlo en el presidente después de tres intentos.

nasralla Imagen cortesía. / Diseño Notibomba.
  • Jacqueline Alvarenga | 02-12-2025.3:40 pm.

Las elecciones hondureñas de 2025 registraron un giro inesperado cuando Salvador Nasralla logró superar a Nasry "Tito" Asfura, según los datos oficiales divulgados el 2 de diciembre.

La noticia de que Nasralla supera a Asfura en elecciones desató reacciones inmediatas en el ámbito político y social de Honduras, marcando un hito en la historia reciente del país.

Tras una campaña reñida, el conteo preliminar favorecía inicialmente a Asfura, exalcalde de Tegucigalpa y representante del oficialismo.

Sin embargo, la madrugada trajo resultados que cambiaron el panorama, ubicando a Nasralla al frente y provocando sorpresa entre el electorado y los analistas políticos.

Este acontecimiento es considerado por muchos como una de las sorpresas electorales más importantes desde el retorno a la democracia en Honduras.

Reacciones políticas y expectativa ciudadana tras el resultado

El sorpresivo triunfo de Nasralla fue rápidamente comentado por diversos sectores políticos y sociales. Representantes de partidos de oposición celebraron el resultado, mientras que miembros del partido oficialista solicitaron calma y transparencia en el proceso.

Organizaciones internacionales y observadores como la OEA manifestaron su interés en garantizar el respeto al voto popular y recomendaron a las autoridades actuar con responsabilidad ante la situación.

Muchos hondureños salieron a las calles a festejar lo que consideran un cambio necesario, esperando que este giro marque una nueva etapa de esperanza y reformas.

Especialistas advierten que el próximo gobierno enfrentará desafíos económicos y sociales considerables, requiriendo consensos amplios para avanzar en las tareas pendientes.

