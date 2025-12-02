Salvador Nasralla supera a Nasry Asfura en el nuevo conteo

Las elecciones hondureñas de 2025 registraron un giro inesperado cuando Salvador Nasralla logró superar a Nasry "Tito" Asfura, según los datos oficiales divulgados el 2 de diciembre.

La noticia de que Nasralla supera a Asfura en elecciones desató reacciones inmediatas en el ámbito político y social de Honduras, marcando un hito en la historia reciente del país.

Tras una campaña reñida, el conteo preliminar favorecía inicialmente a Asfura, exalcalde de Tegucigalpa y representante del oficialismo.

Sin embargo, la madrugada trajo resultados que cambiaron el panorama, ubicando a Nasralla al frente y provocando sorpresa entre el electorado y los analistas políticos.

Este acontecimiento es considerado por muchos como una de las sorpresas electorales más importantes desde el retorno a la democracia en Honduras.

Reacciones políticas y expectativa ciudadana tras el resultado

El sorpresivo triunfo de Nasralla fue rápidamente comentado por diversos sectores políticos y sociales. Representantes de partidos de oposición celebraron el resultado, mientras que miembros del partido oficialista solicitaron calma y transparencia en el proceso.

Organizaciones internacionales y observadores como la OEA manifestaron su interés en garantizar el respeto al voto popular y recomendaron a las autoridades actuar con responsabilidad ante la situación.

Muchos hondureños salieron a las calles a festejar lo que consideran un cambio necesario, esperando que este giro marque una nueva etapa de esperanza y reformas.

Especialistas advierten que el próximo gobierno enfrentará desafíos económicos y sociales considerables, requiriendo consensos amplios para avanzar en las tareas pendientes.