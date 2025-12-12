Salvador Nasralla denuncia fraude electoral en Honduras y exige recuento de "voto por voto"

El candidato presidencial del Partido Liberal, Salvador Nasralla, denunció el jueves un presunto fraude en las elecciones generales de Honduras 2025 y exigió el recuento voto por voto.

La declaración la hizo en una intervención televisiva en la cadena internacional CNN poco después de informarse el escrutinio especial, cuestionando la transparencia del proceso y el actuar de las autoridades electorales del país.

Las afirmaciones de Nasralla han encendido el debate político en todo el territorio hondureño. Según él, existen inconsistencias graves en el conteo preliminar de los sufragios y acusó al Consejo Nacional Electoral de beneficiar a sus oponentes.

Nasralla solicitó que “cada voto sea revisado frente a observadores y la ciudadanía” para garantizar legitimidad en los resultados.

Reacciones políticas tras la denuncia de Nasralla

Luego de sus declaraciones, varios líderes opositores y organizaciones civiles expresaron su apoyo a la solicitud de recuento. Otros actores políticos, sin embargo, catalogaron la denuncia como un intento de poner en duda el proceso democrático.

Por su parte, la comunidad internacional, a través de observadores, ha manifestado su interés por la transparencia del escrutinio y ha pedido respeto a los procedimientos legales establecidos.

En procesos electorales previos, similares cuestionamientos han provocado protestas y movilizaciones ciudadanas, como ocurrió en elecciones pasadas.