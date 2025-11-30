Salvador Nasralla: de la pantalla chica a una trayectoria marcada por constantes cambios de partido

Salvador Nasralla, una de las figuras más reconocidas de la televisión hondureña, ha construido una trayectoria política tan mediática como inestable.

Presentador, empresario y ahora veterano actor político, Nasralla pasó de los sets de televisión a convertirse en uno de los personajes más polémicos y cambiantes del panorama nacional.

Su incursión en la política comenzó en 2011, cuando fundó el Partido Anticorrupción de Honduras (PAC), plataforma con la que compitió por primera vez en las elecciones generales de 2013.

Ese paso marcó el inicio de una carrera marcada por rupturas internas, disputas de liderazgo y un recorrido lleno de reacomodos.

Tras perder el control del PAC, Nasralla encabezó en 2017 la Alianza de Oposición contra la Dictadura, coalición integrada por LIBRE y el PINU.

Su candidatura en esa elección lo llevó a convertirse en una figura central de la oposición, señalando irregularidades en los resultados y denunciando lo que consideró un fraude electoral. Sin embargo, la Alianza terminó fracturada y cada partido tomó su propio rumbo.

En 2019, Nasralla volvió a construir su propio vehículo político: el Partido Salvador de Honduras (PSH). Pero, una vez más, los conflictos internos, las tensiones con dirigentes y las pugnas por el control del partido desgastaron la estructura y su liderazgo dentro de ella.

Hoy, después de haber perdido liderazgo y control en dos partidos que él mismo creó, Nasralla llega al Partido Liberal de Honduras, que lo acoge como candidato presidencial.

Su incorporación a una de las fuerzas políticas históricas del país representa un nuevo giro en una carrera marcada por cambios de rumbo, alianzas temporales y constantes reacomodos.

El recorrido político de Nasralla refleja una figura que ha transitado por múltiples plataformas, banderas y proyectos, manteniéndose siempre en el centro del debate público.

Entre polémicas, decisiones abruptas y nuevas alianzas, su presencia continúa siendo una de las más peculiares y comentadas en la política hondureña contemporánea.