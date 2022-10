Salem Media Group anuncia la compra de WMYM 990 AM y 98.7 FM en Miami

IRVING, Texas–(BUSINESS WIRE)–Salem Media Group, Inc. (NASDAQ: SALM) anunció hoy que ha llegado a un acuerdo con Actualidad Media Group, LLC para comprar los activos de WMYM AM 990 y su repetidora en FM 98.7 (W254DT).

El presidente del consejo de directores en Salem Media, Edward Atsinger, comentó: “Salem está comenzando un nuevo capítulo en Miami a medida que expandimos nuestra programación conservadora y familiar a la audiencia de habla hispana. Miami es un mercado obvio para esta expansión y estamos entusiasmados de agregar excelentes señales como WMYM AM 990 y FM 98.7 a nuestra cartera”.

Salem tiene una larga historia en la radiodifusión en español que comenzó en 1984 en la ciudad de Nueva York con WNYM AM 1380, que se vendió a fines de la década de 1980 y permanece en español en la actualidad. Ahora Salem posee emisoras de radio con formato en español en Dallas – KLTY FM 94.9 HD2 y repetidora FM 102.5 (música cristiana contemporánea en español) y KTNO AM 620 (enseñanza y conversación cristiana en español), en Portland – KRYP FM 93.1 “El Rey” (Regional Mexicano), y en Denver – KBJD AM 1650 (enseñanza y conversación cristiana en español).

El presidente de Actualidad Media Group, Adib Eden, comentó: “Actualidad seguirá siendo propietaria y operará nuestras otras emisoras en el sur de la Florida, WURN AM 1040, repetidora FM 103.9 ‘Actualidad Radio’ (noticias/discusiones en español) y WURN FM 107.1 ‘Exitos’ (música contemporánea en español) y WLVJ AM 1020. Seguimos comprometidos con nuestra audiencia, nuestros anunciantes y nuestra comunidad”.

Con más de 100 emisoras de radio propias y operadas y más de 3,100 emisoras afiliadas a la red, Salem Media Group llega a más de 11 millones de oyentes de radio. La programación de Salem incluye las principales voces conservadoras de la libertad, como Hugh Hewitt, Mike Gallagher, Dennis Prager, Charlie Kirk, el Dr. Sebastian Gorka, Dinesh D’Souza, Brandon Tatum y otros. Los sitios web de Salem Media de noticias y opiniones, incluidos Townhall.com y Redstate.com, junto con sus aplicaciones digitales, tienen un promedio de 30 millones de visitas mensuales y 80 millones de vistas de pagina mensuales. Sus subsidiarias editoriales, incluida Regnery Publishing, han publicado 42 best sellers en los últimos 10 años. Salem Media ahora se enorgullece de agregar a esta alineación las voces en español que proclaman la libertad en el sur de la Florida.

La transacción se presentó ante la FCC y ambas partes anticipan el cierre a principios de 2023.

