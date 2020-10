Sale bajo fianza el ex policía Derek Chauvin acusado por la muerte de George Floyd

El expolicía Derek Chauvin, acusado por la muerte del afroamericano George Floyd, salió libre bajo fianza tras asegurar con propiedades un monto de un millón de dólares.

Chauvin, el principal señalado por el crimen tras colocar su rodilla en el cuello de Floyd, es el segundo policía en defenderse en libertad tras cancelar la fianza solicitada por la justicia estadounidense.

En junio, a dos semanas del suceso, se informó que Derek Chauvin recibió el beneficio de defenderse en libertad con un pago de 1.25 millones de dólares o un millón de dólares con condiciones en las que destaca no portar armas ni trabajar en labores de seguridad.

Las autoridades han detallado que el expolicía después de asegurar la fianza con propiedades saldrá de prisión esta misma tarde. El exuniformado se encuentra hasta el mediodía de este miércoles recluido en Oak Park Heights.

Derek Chauvin has posted bail as he awaits trial in the George Floyd murder case.

$1,000,000 non-cash bond.

I have confirmed Chauvin’s Oakdale home sold on 8/28 well below list price.

— Lou Raguse (@LouRaguse) October 7, 2020