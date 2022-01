Safeguard Global adquiere Global Upside para ampliar el alcance y las ofertas para las empresas que crecen y operan a escala mundial

La adquisición convierte a Safeguard Global en el mayor EOR global y en la única plataforma con la escala, la tecnología y las soluciones para transformar el futuro del trabajo para las fuerzas laborales globales

AUSTIN, Texas–(BUSINESS WIRE)–Safeguard Global, una empresa global del futuro del trabajo, ha anunciado hoy la adquisición de Global Upside, una empresa de tecnología y servicios de expansión global con sede en San José (California). El acuerdo amplía la capacidad de la empresa para ayudar a las multinacionales emergentes y establecidas a reclutar, contratar, pagar -y ahora establecer operaciones- en cualquier parte del mundo. La operación también ayuda a Safeguard Global a seguir desarrollando su plataforma tecnológica de gestión de personal, Global Unity, para poder ofrecer un servicio digital integral.

La adquisición, que forma parte de una agresiva estrategia de crecimiento, combina el impulso de las dos empresas de gran crecimiento en un sector que está creciendo rápidamente para satisfacer la creciente demanda de soluciones de gestión de personal. Convierte a Safeguard Global, que fundó el sector del Employer of Record (EOR) en 2011, en el mayor EOR en cuanto a cobertura global y amplitud de servicios. Además, añade nuevos mercados en Latinoamérica, Europa del Este, África y Asia.

“El equipo de Global Upside construyó una empresa increíble con soluciones complementarias a las nuestras”, comenta Bjorn Reynolds, CEO y fundador de Safeguard Global. “La incorporación de la configuración de entidades a nuestra cartera salva una brecha crítica que nos permite asociarnos con los clientes sin problemas a medida que sus necesidades empresariales evolucionan. Esto nos hace únicos, ya que somos la única empresa que ofrece a los clientes la tecnología y los recursos necesarios para crecer de forma satisfactoria con un único socio. Les ayudamos a contratar trabajadores de cualquier clasificación en nuevos mercados, a crear sus propias entidades en el país para contratar directamente cuando sea el momento adecuado, y a centralizar la nómina global cuando se opera en múltiples mercados de todo el mundo”, añade.

Safeguard Global ayuda a las empresas a competir en un panorama en rápido cambio. Con soluciones de empleo y nómina líderes en el mercado, Safeguard Global equipa a las organizaciones con la tecnología, la experiencia en el mercado local y el servicio para crear oportunidades que atraigan y retengan a los mejores talentos e impulsen el crecimiento de su negocio.

“El futuro del trabajo pasa por crear experiencias Work in Any Way (experiencias que reimaginan el proceso de trabajo), que diversifiquen no sólo dónde sino cómo y cuándo crecen las empresas y trabajan las personas”, continúa Reynolds. “Las soluciones y la tecnología de Safeguard Global permiten flexibilidad en la forma en que las empresas amplían sus negocios y los tipos de experiencias laborales que ofrecen. Eso es una ventaja competitiva. La adquisición de Global Upside nos proporciona más escala, apoyo y capacidad para liderar a nuestros clientes y nuestra industria a través del futuro del trabajo”, concluye.

Safeguard Global es una empresa del futuro del trabajo que crea soluciones de gestión de la fuerza de trabajo adaptable para las organizaciones que buscan prosperar en la economía global. Safeguard Global permite el éxito a través de una gestión global de los empleados más inteligente y eficiente, la contratación, las nóminas, la incorporación, la gestión de los gastos y mucho más, todo ello impulsado por los datos, la tecnología, los servicios y la experiencia del mercado local líderes en el sector. Para más información, visite www.safeguardglobal.com.

