Sacrifican a un caballo que casi causa una tragedia tras salirse de su jaula en un pleno vuelo

El caso de un caballo que fue sacrificado tras salirse de su jaula en pleno vuelo y casi provocar una tragedia ha conmocionado a la opinión pública.

Según se informó hace unas semanas, los pilotos tuvieron que aterrizar de emergencia en Nueva York cuando se enteraron de que el animal estaba suelto en el avión y con graves heridas por su hazaña.

En aquel momento se detalló que el caballo sufrió graves heridas luego que se saliera de su jaula, pero no brindaron detalles de si el animal sería sacrificado.

“Los veterinarios tuvieron que sacrificarlo luego de que el avión aterrizara de emergencia en Nueva York”, se informó sobre el incidente.

El avión salió de Nueva York con destino a Bélgica, llevaba media hora de vuelo cuando tuvo que regresar al aeropuerto de donde despegó.

Cuando los pilotos se enteraron se comunicaron con el control aéreo, indicando que el caballo estaba a suelto en pleno vuelo tras salirse de su jaula.

“Somos un avión de carga con un animal vivo, un caballo, suelto a bordo”, dijeron los pilotos al pedir permiso para aterrizar.

Para realizar la maniobra de aterrizaje fue necesario arrojar 20 toneladas de combustible sobre el océano Atlántico.

Network Aviation (Operated by Air Atlanta Icelandic) Boeing B747-4H6BDSF freighter (TF-AMM) made an air turnback to New York (JFK) from FL310 , after cockpit realized that one of the horses in the cargo hold has broken free.

Flight :

— FL360aero (@fl360aero) November 15, 2023