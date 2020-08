Sacerdote brasileño pide que no haya vacuna para quienes no van a misa

El sacerdote brasileño Antônio Firmino Lopes Lana, se ha hecho viral luego de lanzar una fuerte crítica contra los católicos que no asisten a la misa, el padre pidió que no hubiera vacuna para aquellos que no asisten a la Iglesia.

“Vamos viendo quién realmente ama la eucaristía. Porque hay algunos católicos, graciosos, que tienen salud, tienen todo y dicen: ‘Yo solo voy a la iglesia cuando haya una vacuna’. Espero que no haya vacuna para estas personas, o que mueran antes de que llegue la vacuna, ¿no?”, fueron las palabras del padre de parroquia de Sao Batista, en Brasil.

“Porque hay personas que no tienen ningún problema, que no están en el grupo de riesgo. Eso significa que esas personas no tienen fe”, fueron las palabras del sacerdote durante la homilía que se celebraba a través de una conferencia y quedaron grabadas y han impactado a muchas personas.

Las declaraciones del sacerdote han generado enojo en las redes sociales y revuelo entre algunos fieles católicos. El sacerdote ha pedido perdón diciendo que, precisa de “misericordia” por el “infeliz comentario’, diciendo que quien le conoce “sabe que no le desearía la muerte a nadie”.

“Queridos amigos, ante el alboroto que provocó el infeliz comentario que hice al final de la misa del domingo pasado, vengo a aclarar y pedir disculpas, a retractarme”, dijo el padre.

“Espero que esto quede claro y estoy seguro de que ustedes que tienen buen corazón, reconocerán mi error y me perdonarán. Recen por mí, yo también soy débil y también soy un pecador”, concluyó.

Hasta la fecha Brasil es una de la naciones más afectadas por la pandemia del nuevo coronavirus, Covid-19 un total de 3,761,391 personas se han contagiado de la enfermedad, 118,649 han muerto y un total de 3,124,465 personas han logrado vencer el coronavirus.