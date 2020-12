Sacerdote adopta a un bebé abandonado con síndrome de Down

Perú.- Un sacerdote que adoptó a un bebé abandonado con síndrome de Down y lo ha calificado como un regalo de Jesús, el hijo de Dios, se ha viralizado en las redes sociales por su buen corazón.

El caso se dio a conocer por el mismo líder religioso que compartió las imágenes del bebé en su cuenta de Facebook.

“¡Gracias por el regalo que me has hecho Jesús por mi cumpleaños! Tú nunca dejas de sorprenderme Jesús mío”, escribió el sacerdote peruano Omar Sánchez tras adoptar al bebe abandonado con síndrome de Down.

Su buena obra solo se suma a su trabajo a un albergue para niños, adolescentes y adultos mayores en la localidad de Lurín.

‘Este sacerdote ha ayudado a muchos pequeños y ancianos maltratados, dándoles un hogar’, aseguraron personas de la comunidad.

Se detalló que el bebé abandonado con síndrome de Down llegó al hogar del sacerdote el día que cumplía 51 años de edad.

El pequeño lactante de dos meses fue llamado Ismael y ahora tendrá un lugar estable donde recibirá amor y comprensión.

Ismael, ‘había sido abandonado por su madre de 17 años, una joven que se encontraba bajo un consumo problemático de alcohol y que además tenía una esquizofrenia no tratada’.