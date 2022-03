S4M celebra su décimo aniversario y su rápida expansión internacional con un cambio de marca y de nombre a escala mundial

Tras un impresionante crecimiento y una mayor penetración en las principales agencias y marcas del mundo, la empresa ha anunciado que sigue evolucionando.

NUEVA YORK–(BUSINESS WIRE)–S4M, plataforma líder en la estrategia de marketing “drive to store” para minoristas, restaurantes y concesionarios de automóviles de primer nivel, ha anunciado hoy su cambio de marca a Ask Locala. La empresa se fundó hace una década con la misión de impulsar el éxito de los negocios basados en la localización mediante la publicidad móvil. Desde 2011, la tecnología de S4M ha ido evolucionando sin descanso, utilizando algoritmos de aprendizaje automático para aprender de los movimientos de los consumidores y su respuesta a decenas de miles de campañas. Este enfoque único y totalmente automatizado ha dado lugar a una plataforma que no tiene parangón en lo que respecta al rendimiento de las campañas hiperlocalizadas y a las capacidades de medición granular. La empresa también ha ampliado su negocio a nivel mundial, y ahora opera en más de diez países y realiza campañas en una decena más.

El cambio de nombre de S4M a Ask Locala está diseñado para representar mejor el conjunto completo de soluciones de publicidad y medición de la empresa y consolidar su enfoque en el soporte a empresas basadas en la ubicación. Los acontecimientos mundiales actuales han aumentado la frecuencia de cambio de los patrones de compra de los consumidores, y Ask Locala ha sido diseñada desde el principio para crear y mantener flujos de ingresos fiables a través del tráfico físico o del comercio electrónico.

“¡Es importante que las comunidades cuenten con restaurantes prósperos, comercios concurridos y concesionarios de éxito! Las tiendas físicas son EL vínculo social que nos une a todos. Todo el mundo las necesita. A todo el mundo le gustan”, ha declarado Christophe Collet, CEO de Ask Locala. “Nuestra misión es ayudarles a adaptarse al nuevo mundo postcovid. Este mundo es un híbrido en el que el viaje del cliente ya no es digital o físico, sino que es ambas cosas a la vez”, ha proseguido.

“Ask Locala es el nombre perfecto para describir el poder de nuestra plataforma. Somos únicos en el sector con nuestros diez años de algoritmos de aprendizaje automático que se optimizan continuamente con un objetivo: llevar más consumidores a las tiendas y probar los resultados”, ha añadido Cameron V. Peebles, director global de marketing de Ask Locala. “Sabemos que el mercado nos ve como una plataforma con visión global que puede crear impactos locales. Ya sea por el público, el análisis, la atribución o la activación, nuestros datos nunca duermen y siempre estamos pensando en nuevas formas de acelerar el retorno de la inversión (ROI) de nuestros clientes”, ha concluido.

Acerca de Ask Locala Con la confianza de los principales minoristas, restaurantes y marcas de automóviles del mundo desde hace más de una década, Ask Locala es un líder reconocido en la conducción de los consumidores a las tiendas físicas y de comercio electrónico, así como en la comprobación de los resultados. El potente y completo conjunto de productos de marketing digital de Ask Locala proporciona una visibilidad inigualable de compradores y competidores, a la vez que ofrece un control total sobre dónde y cuándo las marcas pueden llegar a los consumidores de alto potencial e impulsarlos a comprar. Fundada en 2011, la empresa tiene oficinas en Estados Unidos, Francia, Bélgica, Reino Unido, Suiza, Singapur, Italia, Canadá, México y los Emiratos Árabes Unidos.

