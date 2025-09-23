Ryan Routh declarado culpable por intento de asesinato de Trump

La justicia de Estados Unidos ha declarado a Ryan Routh culpable de todos los cargos en el juicio por su intento de asesinar al expresidente Donald Trump. Este veredicto, tras semanas de audiencias, pone fin a uno de los casos políticos más tensos de los últimos años y genera debate en la opinión pública internacional.Routh, de 34 años, fue acusado luego de intentar asesinar a Trump durante un acto de campaña en julio pasado.

El tribunal, tras deliberar, halló pruebas suficientes que lo vinculan directamente al atentado fallido. Los fiscales presentaron evidencia contundente sobre la planificación y ejecución del intento, lo que llevó al jurado a encontrarlo responsable en todos los aspectos.

El resultado del juicio de Ryan Routh ha generado distintas reacciones entre partidos políticos y la ciudadanía estadounidense. Mientras los partidarios de Trump celebran el fallo, otros sectores alertan sobre la creciente violencia política en el país. Analistas señalan que este caso intensificará el debate sobre la seguridad en actos políticos y el discurso polarizador en los comicios que se aproximan en 2025. En Latinoamérica, la noticia también ha sido objeto de discusión, considerando el peso de la figura de Trump y las implicaciones que estos hechos tienen para la estabilidad democrática.

La sentencia definitiva contra Ryan Routh se dictará en las próximas semanas. Hasta entonces, los ojos del mundo estarán atentos a las consecuencias legales y políticas que este caso pueda acarrear dentro y fuera de Estados Unidos.