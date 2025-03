Ryan Reynolds solicita ser retirado de la demanda por difamación de Justin Baldoni

El actor Ryan Reynolds ha solicitado a un juez que lo excluya como acusado en la demanda por difamación de 400 millones de dólares presentada por Justin Baldoni. Según los abogados de Reynolds, la acusación carece de sustento legal y se basa únicamente en el hecho de que Baldoni se sintió ofendido por comentarios del actor.

La demanda de Baldoni contra Reynolds y su esposa, Blake Lively, sostiene que Reynolds lo llamó “depredador” en al menos dos ocasiones. Sin embargo, en su respuesta legal, el actor argumenta que dicha declaración constituye una opinión protegida por la Primera Enmienda y que no hay evidencia de que lo haya dicho sin creerlo realmente.

Los abogados de Reynolds afirman que su cliente solo está involucrado en la disputa debido a su apoyo a Lively, quien presentó una denuncia por acoso sexual contra Baldoni. También alegan que uno de los socios comerciales de Baldoni prometió invertir millones para dañar la imagen de Reynolds y Lively, lo que sugiere una intención de represalia.

Baldoni, por su parte, acusa a Reynolds de influir en la producción de la película It Ends With Us, alterar el guion sin autorización y usar su personaje en Deadpool & Wolverine para burlarse de él. Además, sostiene que Reynolds intentó afectar su carrera al advertir a una agencia de talentos sobre su presunto comportamiento.

Los abogados de Reynolds insisten en que la demanda es infundada y esperan que el juez la desestime. De no ser así, el actor podría verse obligado a declarar en un juicio programado para marzo de 2026, en lo que promete ser un caso mediático de alto perfil.