Ryan Phillippe se convierte al cristianismo: “Mi depresión se ha ido”

El director y escritor estadounidense Ryan Phillippe confirmó que se convirtió al cristianismo y que a raíz de su decisión la depresión se terminó.

El actor de 49 años de edad detalló que por mucho tiempo anheló una relación con Dios, la cual logró después de embarcarse en un viaje espiritual.

Ryan Phillipe aseguró que su última película fue clave para ese acercamiento con Dios luego de separarse de la espiritualidad por varios años.

“Tengo una creencia firme y ferviente en Dios y en que las cosas suceden por una razón y que debemos poner energías positivas en el mundo y tratar a las personas con respeto y difundir tanto amor y luz como podamos para compensar la oscuridad que vemos a nuestro alrededor en todas partes”, dijo el actor al abrir su corazón.

Según Ryan Phillipe, se comprometió más con su fe y su relación con Dios después de que terminó la producción de “Prey”, una película basada en la vida de un misionero cristiano.

“Y tengo que decirte que, desde que comencé ese viaje, no he estado más en paz. Mi depresión se ha ido… Me deshice de las adicciones, así que soy un gran defensor de que las personas vayan hacia adentro y traten de comprender esos aspectos de la vida”, dijo el actor.

Destacó que la producción en la que participó trata de una pareja que se ve “obligada a abandonar su estación misionera cristiana en el desierto de Kalahari después de ser amenazada de muerte por una banda militante extremista.

Ryan Phillipe aseguró que su personaje le atrajo debido a la lucha de su personaje con las dudas sobre su fe en medio de sus terribles circunstancias.