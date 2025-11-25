Internacionales

Rusia y Ucrania ignoran la fecha límite fijada por Trump para firmar el acuerdo de paz

Ambas naciones han protagonizado bombardeos en zonas residenciales, mientras EEUU espera que el 27 de noviembre se firme una tregua permanente. 

rusia y ucrania Imágenes cortesía.
  • Jacqueline Alvarenga | 25-11-2025.9:29 am.

En las últimas horas, la atención mundial se ha centrado en el plazo de Trump en conflicto Ucrania-Rusia, marcado por una escalada de ataques mortales en la región.

Vladimir Putin y Volodímir Zelenski lideran la pugna mientras el presidente estadounidense, Donald Trump, advierte que su fecha límite se acerca, incrementando la presión internacional.

Según agencias, Ucrania y Rusia han intensificado bombardeos y ataques con drones, lo que ha llevado a numerosas víctimas civiles y una creciente destrucción en varias ciudades.

El plazo señalado por Trump refuerza la sensación de urgencia para que ambas partes reconsideren sus estrategias diplomáticas y militares.

La posición internacional ante el plazo de Trump

Gobiernos de la Unión Europea y la OTAN expresan su preocupación por la presión agregada por el exmandatario estadounidense.

Analistas internacionales señalan que el plazo de Trump en conflicto Ucrania-Rusia podría afectar la estabilidad regional y complicar los esfuerzos de mediación internacional.

Organizaciones humanitarias piden un cese inmediato de los ataques mortales Ucrania Rusia y han alertado sobre el impacto en la población civil.

Mientras tanto, la comunidad internacional analiza nuevas sanciones y apoyos logísticos para intentar contener la escalada y presionar por negociaciones de paz.

La actual tensión militar Europa del Este preocupa a gobiernos de la región y del mundo, que ven con incertidumbre la evolución del conflicto ante la fecha límite impuesta por Trump.

Relacionados
The Latest