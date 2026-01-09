Rusia usa su misil balístico avanzado Oreshnik en contra de Ucrania 

Las tensiones en Ucrania han alcanzado un nuevo punto crítico después de que el alcalde de Kiev pidiera públicamente a los habitantes abandonar la ciudad por falta de calefacción tras el ataque masivo ruso, en el cual se utilizó el misil más avanzado, Oreshnik.

La medida se produce después de un ataque masivo ruso que dejó a miles sin acceso a servicios básicos, agravando la crisis humanitaria en pleno invierno.

“Las Fuerzas Armadas rusas lanzaron un ataque masivo con armas terrestres y marítimas de largo alcance y alta precisión, incluido el sistema de misiles terrestres móviles de mediano alcance Oreshnik”, informó el Ministerio de Defensa ruso en un comunicado este viernes.

Kiev enfrenta el invierno sin servicios esenciales

Según agencias internacionales, Vitali Klitschko, alcalde de Kiev, recomendó a las familias, especialmente a las que tienen niños o personas mayores, salir de la ciudad temporalmente.

El último ataque ruso dañó de manera significativa la infraestructura energética, dejando grandes sectores de la capital sin calefacción, electricidad y agua potable en medio de bajas temperaturas.

Según un comunicado del Mando Aéreo “Oeste” de la Fuerza Aérea de Ucrania, el misil “se desplazaba a una velocidad de aproximadamente 13.000 kilómetros por hora en una trayectoria balística”. Agregaron que el tipo de misil se determinará tras examinar sus componentes.

Además, las autoridades trabajan a contrarreloj para reparar los sistemas afectados y asistiendo con refugios de emergencia.

El llamado del alcalde de Kiev se produjo después de evaluar la gravedad de la situación y priorizar la seguridad de la población.

El impacto de estos ataques no solo afecta la calidad de vida, sino que incrementa la presión sobre los refugios y genera preocupación por posibles brotes de enfermedades debido a la falta de agua limpia.

Organizaciones internacionales han advertido sobre el aumento de la vulnerabilidad de las personas desplazadas en Ucrania.