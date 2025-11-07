Rusia toma el control de Pokrovsk, el bastión de la resistencia ucraniana

En las últimas horas, la caída de Pokrovsk en Ucrania se ha vuelto inminente, exponiendo al gobierno de Volodimir Zelenski a una decisión crítica: seguir resistiendo el avance ruso en esta ciudad estratégica del este de Donetsk o dar prioridad a la salvaguarda de sus tropas.

Esta encrucijada ocurre en medio de una ofensiva militar sostenida por parte de Rusia, que busca consolidar su control en la región.

El control de Pokrovsk reviste una importancia clave no solo para el frente de batalla, sino también para la logística y la moral de ambos bandos.

Las fuerzas ucranianas han enfrentado severas pérdidas en semanas recientes y su comando militar ahora evalúa si mantener la defensa de la ciudad podría significar mayores bajas o si una retirada estratégica es la mejor opción, tal como detalla The Washington Post.

Implicaciones para la región y la moral de tropas

La posible pérdida de Pokrovsk podría afectar significativamente el control ucraniano sobre otras zonas adyacentes, facilitando el avance ruso hacia áreas clave del Donetsk ocupado.

Además, el dilema sobre resistir o salvar fuerzas impacta la moral de los soldados ucranianos y la percepción internacional sobre la capacidad de resistencia del país.

Algunos analistas ven esta situación como una prueba crítica de la estrategia general de defensa ucraniana. Por otro lado, el gobierno ucraniano ha enfrentado en el pasado decisiones difíciles similares, como durante la defensa de Severodonetsk y Bajmut.